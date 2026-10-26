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Штучний інтелект змінює ринок праці з обох боків: компанії автоматизують пошук працівників, а кандидати використовують нейромережі, щоб швидше подавати заявки, готуватися до співбесід і презентувати свій досвід. Однак разом із цим зростає проблема достовірності інформації.

Роботодавці дедалі частіше стикаються з резюме, які не відповідають реальним навичкам претендентів, підказками від ШІ під час технічних інтерв’ю та спробами видати себе за іншу людину за допомогою підроблених документів і цифрових аватарів.

Проблема не обмежується тим, що кандидат просить ChatGPT відредагувати супровідний лист. Ідеться також про ситуації, коли людина не може пояснити написане у власному резюме, читає з екрана згенеровані відповіді або використовує чужу професійну історію.

UA.News розповідає, як ШІ змінює процес найму, чому роботодавцям дедалі складніше перевіряти кандидатів, що помічають українські рекрутери та як компанії намагаються відрізнити реальні компетенції від переконливої цифрової вистави.

Чому роботодавці змінюють правила найму

Одна з причин посилення перевірок — збільшення кількості заявок, які легко створювати й адаптувати за допомогою генеративного ШІ. Нейромережа може за лічені хвилини переробити резюме під конкретну вакансію, сформувати супровідний лист і підготувати відповіді на типові запитання рекрутера. Для кандидата це економія часу, а для компанії — додатковий потік заявок, серед яких складніше знайти людей із потрібним досвідом.

Financial Times звертає увагу на те, що поширення інструментів генеративного ШІ ускладнює оцінювання кандидатів: документи стали якіснішими на вигляд, але самі по собі вже не гарантують, що людина справді володіє описаними навичками.

Цю тенденцію ілюструють і результати дослідження, проведеного на замовлення Deel серед британських HR-керівників. За даними, оприлюдненими в лютому 2026 року, 75% опитаних повідомили про збільшення кількості заявок, створених за допомогою ШІ, а 74% вважають резюме та супровідні листи менш надійними, ніж два роки тому.

Компанії реагують на це змінами у процесі найму. Деякі збільшують кількість етапів співбесід, інші додають практичні завдання, перевірку рекомендацій або випробувальні періоди. Зростає значення запитань, які допомагають з’ясувати, як людина мислить, ухвалює рішення та застосовує знання на практиці, а не лише відтворює підготовлений текст.

Водночас роботодавці самі активно використовують ШІ. Нейромережі допомагають аналізувати резюме, формулювати описи вакансій, готувати повідомлення кандидатам і структурувати нотатки після інтерв’ю. Утворюється своєрідне технологічне змагання: претенденти автоматизують підготовку заявок, а компанії — їхню обробку. У результаті зростає ризик, що обидві сторони витрачатимуть дедалі більше часу на взаємодію з алгоритмами замість змістовної розмови.

Як кандидати використовують ШІ на IT-співбесідах

Особливо помітною проблема стала в IT, де частину професійних навичок можна перевірити через технічні запитання, написання коду та розбір практичних ситуацій. ШІ здатний швидко пояснювати алгоритми, пропонувати фрагменти коду й генерувати відповіді навіть на складні запитання. Якщо кандидат користується такими підказками непомітно для інтерв’юера, оцінити його реальний рівень стає важче.

За словами Team Lead і Senior PHP Engineer Станіслава Ревка, використання ШІ під час технічних співбесід уже стало помітною проблемою для роботодавців.

«Серед семи кандидатів троє, як я припустив, використовували ШІ під час співбесіди», — зазначив Ревко.

За його словами, в одному випадку ChatGPT почав відповідати на запитання замість кандидата. Інший претендент читав підготовлені відповіді з додаткового монітора. Ще один настільки впевнено відповідав на технічні запитання, що Ревко вирішив перевірити його знання за допомогою запитань про неіснуючі технології. Попри це, кандидат продовжував давати переконливі відповіді.

Водночас Ревко наголошує на важливості перевірки реальних знань, а не лише зовнішніх ознак. Саме по собі використання ШІ не обов’язково свідчить про обман: розробники регулярно звертаються до документації, пошукових систем і ШІ-асистентів у повсякденній роботі. Проблема виникає тоді, коли кандидат приховує сторонню допомогу під час оцінювання, яке має показати його власний рівень компетентності.

Щоб перевірити знання претендента, Ревко радить виходити за межі стандартних запитань і готових відповідей: просити пояснити логіку рішення, змінювати умови завдання та уточнювати деталі. Це допомагає зрозуміти, чи справді людина розуміє матеріал і здатна застосовувати його на практиці, а не лише відтворює згенеровану підказку.

Дипфейки та чужі професійні профілі

Окрім резюме з перебільшеним досвідом, роботодавці стикаються з випадками, коли кандидати приховують свою справжню особистість. Для цього можуть використовувати чужі фотографії, підроблені документи, скопійовані професійні профілі та дипфейки, які дають змогу імітувати зовнішність іншої людини під час відеоспівбесіди.

Виявити таку підміну не завжди просто. Іноді під час відеодзвінка можна помітити неприродну синхронізацію рухів губ і мовлення, затримки або невідповідності в міміці. Однак ці ознаки не є однозначним доказом використання дипфейку, а розвиток технологій поступово ускладнює виявлення підробок за самим лише зображенням.

Одна з проблем полягає в тому, що для обману не завжди потрібно вигадувати професійний досвід з нуля. Зловмисники можуть скористатися даними реального фахівця, скопіювати його резюме й портфоліо та додати посилання на справжні профілі в LinkedIn або GitHub. У результаті заявка виглядає переконливо, хоча людина, яка проходить співбесіду, може не мати жодного стосунку до зазначених досягнень.

Тому перевірка кандидата має охоплювати не лише його кваліфікацію та досвід, а й підтвердження особистості. Навіть якщо проєкти й професійні профілі справжні, це ще не означає, що на співбесіді роботодавець спілкується з їхнім власником. Без додаткової перевірки компанія ризикує найняти людину, яка привласнила чужу професійну історію.

Коли фальшивий кандидат загрожує корпоративній безпеці

У деяких випадках використання фальшивих особистостей має не лише кар’єрну або фінансову мету. Йдеться про спроби отримати доступ до внутрішніх систем компаній, даних клієнтів, вихідного коду та корпоративної інфраструктури. Особливо вразливими можуть бути роботодавці, які наймають працівників дистанційно й надають їм доступ до внутрішніх ресурсів одразу після оформлення.

У березні 2026 року The Guardian повідомляв про використання ШІ для введення західних компаній в оману під час найму працівників, пов’язане з північнокорейськими агентами. У таких схемах можуть використовуватися підроблені особистості, викрадені дані реальних людей та інші засоби, які допомагають приховати справжнє походження претендента. У матеріалі також згадувалося блокування Microsoft тисяч облікових записів Outlook і Hotmail, пов’язаних із відповідною діяльністю.

У цьому випадку ризик не обмежується тим, що компанія найме працівника, який не відповідає вимогам вакансії. Якщо людина отримує доступ до внутрішніх інструментів, вона може збирати конфіденційну інформацію, вивчати корпоративні процеси або використовувати надані облікові дані для інших дій. Для роботодавця це вже питання кібербезпеки, а не лише ефективності рекрутингу.

Важливо, однак, не прирівнювати кожного кандидата, який користується ШІ, до потенційного зловмисника. Автоматизована підготовка резюме, підказки під час навчання та підміна особистості — різні явища з різними мотивами й наслідками. Загроза виникає тоді, коли технології використовують для свідомого обману або отримання доступу під хибним ім’ям.

Проблему підроблених кандидатів досліджують і компанії з кібербезпеки. HR Dive, посилаючись на матеріали Palo Alto Networks, писав про експеримент, у якому фахівці змогли створити переконливу підроблену кандидатську особистість із використанням дипфейкових технологій. За описом експерименту, підготовка та реалізація сценарію тривала приблизно 70 хвилин.

Цей приклад показує, наскільки доступнішими стали інструменти, які раніше вимагали спеціальних знань і значних ресурсів. Проте успішна демонстрація технологічної можливості не означає, що всі підроблені кандидати проходять відбір або що шахрайство має однаковий масштаб у всіх галузях. Вона радше пояснює, чому компаніям варто перевіряти не лише професійні навички, а й особу людини, яка отримує роботу.

Як ШІ використовують для обману роботодавців в Україні

В українському IT-секторі також виявляють випадки шахрайства під час найму, зокрема використання чужих професійних даних і технологій дипфейку. Владислав Мужилівський, фахівець із IT-рекрутингу та представник рекрутингової агенції Itentio, розповів про поширення практики, коли кандидати використовують ШІ для проходження технічних тестів або підміняють свою зовнішність під час відеоспівбесід. Такі випадки ускладнюють перевірку претендентів і створюють додаткові ризики для роботодавців.

Софія Дідух, генеральна директорка компанії SODI, розповіла про випадок, з яким зіткнувся рекрутер її команди. Перед співбесідою кандидат відмовився вмикати камеру, натомість самостійно надіслав відео, хоча рекрутер його про це не просив. Пізніше з’ясувалося, що ролик створили за допомогою штучного інтелекту, використавши обличчя іншої людини. У відео кандидат англійською намагався переконати співрозмовника, що є корінним українцем.

Про власний досвід виявлення таких випадків розповіла HR business partner Яна Боровик.

«Найчастіше це трапляється, коли ми перевіряємо хард скіли. Щоб це виявити, ми іноді ставимо трохи заплутані питання або повертаємося до тієї самої теми з іншого боку. Був випадок, коли кандидат на одне й те саме питання дав дві різні відповіді, і стало зрозуміло, що він не спирається на власний досвід», — розповіла вона.

За словами Боровик, є й певні ознаки, які можуть свідчити про те, що кандидат зачитує відповіді, підготовлені штучним інтелектом. Зокрема, людина може затягувати початок відповіді, використовувати вступні фрази на кшталт «дякую за питання», а потім говорити так, ніби читає готовий текст.

«Відповідь звучить надто гладко: без пауз, без самовиправлень, без живих “е-е” і неточних слів, які зазвичай є в природній мові. Очі бігають по тексту, і на камері це добре видно. Відповідь загальна і “правильна”, але без конкретики з власної практики», — пояснила HRBP.

Водночас, наголошує фахівчиня, штучний інтелект не обов’язково ускладнює роботу рекрутера. Його можна використовувати як допоміжний інструмент, який звільняє час для безпосереднього спілкування з кандидатом. Наприклад, ШІ-записник може автоматично фіксувати основні тези розмови, а аналіз резюме за допомогою таких інструментів допомагає заздалегідь визначити теми, які варто докладніше обговорити.

Однак використання ШІ самими кандидатами змушує рекрутерів змінювати підхід до оцінювання відповідей. За словами фахівчині, тепер недостатньо орієнтуватися лише на те, наскільки впевнено й структуровано людина говорить. Значно важливіше з’ясувати, чи підтверджуються її слова конкретними прикладами та реальним досвідом.

Щоб зменшити ризик шахрайства під час дистанційного найму, Боровик радить будувати співбесіду як живий діалог, а не як перелік запитань із передбачуваними відповідями.

«Головне — будувати співбесіду як живу розмову, а не як набір питань із готовими відповідями. Я б порадила три речі.

Перше — йти вглиб. Після кожної відповіді варто уточнювати: “Як саме ви це зробили?”, “Що пішло не так?”, “Яку роль виконували саме ви?”. ШІ добре дає загальні, правильні відповіді, а реальний досвід видно саме з деталей.

Друге — повертатися до сказаного. Через 10–15 хвилин можна повернутися до теми з початку розмови і попросити розкрити її з іншого боку. Якщо досвід справжній, історія залишиться цілісною.

Третє — вести діалог, а не слухати монолог. Можна м’яко перебивати уточненнями посеред відповіді. Читати текст з екрана і водночас реагувати на репліки співрозмовника дуже складно, тож це швидко видно», — підсумувала HRBP.

Як компаніям перевіряти кандидатів в епоху ШІ

Повністю заборонити використання ШІ під час пошуку роботи навряд чи можливо, та й не кожна така заборона була б виправданою. Нейромережі можуть допомагати людям формулювати думки, готуватися до співбесід, перекладати матеріали та розбирати складні теми. Для компаній важливіше визначити, яке використання інструментів дозволене, а яке порушує правила оцінювання.

Перший крок — чітко пояснювати умови відбору. Якщо під час тестового завдання не можна користуватися ШІ, це слід повідомити заздалегідь. Якщо ж робота передбачає використання таких інструментів, варто перевіряти, наскільки кандидат розуміє результат і чи може самостійно оцінити його якість. У реальній роботі вміння правильно застосувати ШІ може бути перевагою, але воно не замінює відповідальності за ухвалені рішення.

Другий крок — змінити формат технічних інтерв’ю. Замість того щоб зосереджуватися лише на правильній відповіді, інтерв’юер може попросити кандидата пояснити послідовність дій, назвати альтернативні підходи, знайти помилку або змінити рішення за нових умов. Це дає змогу оцінити не тільки кінцевий результат, а й розуміння процесу. Особливо корисні запитання, які спираються на досвід, зазначений у резюме: що саме робив кандидат, з якими труднощами зіткнувся та чому обрав конкретне рішення.

Третій крок — перевіряти досвід через практичні приклади. Якщо в резюме зазначено роботу над складним проєктом, кандидат має бути готовий пояснити власний внесок, архітектуру рішення, компроміси й помилки. За потреби можна попросити продемонструвати робочий процес або розібрати частину проєкту. Важливо, щоб перевірка відповідала рівню вакансії та не перетворювалася на безоплатне виконання значного обсягу роботи для роботодавця.

Четвертий крок — розділити оцінювання навичок і підтвердження особистості. Для дистанційного найму це може означати перевірку документів у відповідному правовому порядку, звірку контактних даних, підтвердження попереднього досвіду та рекомендацій через незалежні канали. Якщо виникають сумніви щодо того, хто саме бере участь у співбесіді, компанії варто провести додаткову перевірку, а не робити висновок лише за якістю відео чи особливостями поведінки.

П’ятий крок — не покладатися на автоматичні детектори ШІ як на остаточний доказ. Інструменти, що намагаються визначити, чи створений текст нейромережею, можуть помилятися. Особливо ризиковано робити висновки лише на основі стилю резюме, акценту, пауз або рухів очей. Підозрілі ознаки мають бути приводом для уточнення, а не автоматичною підставою для відмови.

Нарешті, компаніям варто обмежувати доступ нових працівників до внутрішніх систем відповідно до їхніх обов’язків. Навіть після успішного найму не кожен співробітник має одразу отримувати доступ до всіх даних і сервісів. Перевірка особистості, контроль доступу, багатофакторна автентифікація та поступове надання прав допомагають знизити ризики незалежно від того, чи використовував кандидат ШІ під час відбору.

Де проходить межа між допомогою та обманом

Штучний інтелект не зробив усіх кандидатів підозрілими, але змінив те, що роботодавці можуть вважати переконливим доказом компетентності. Відредаговане резюме, впевнена відповідь і професійний профіль більше не завжди свідчать, що людина справді має заявлені навички.

Водночас спроби визначити використання ШІ за зовнішніми ознаками можуть призвести до помилкових підозр і відсіяти сильних фахівців.

Тому головним завданням компаній стає не боротьба з технологією як такою, а перевірка реальних здібностей і достовірності даних. Якщо кандидат користується ШІ, але розуміє його відповіді, може перевірити результат і відповідає за власні рішення, це може бути частиною сучасної роботи. Якщо ж він приховує сторонню допомогу, видає чужий досвід за свій або підміняє особистість, ідеться вже про обман.

Для роботодавців це означає необхідність поєднувати технічні завдання, змістовні співбесіди, перевірку досвіду та базові процедури безпеки. Для кандидатів — що важливо не просто навчитися користуватися новими інструментами, а й бути готовими пояснити власну роботу без заздалегідь підготовленого сценарію.

У міру поширення ШІ найм дедалі менше залежатиме від того, наскільки добре людина вміє презентувати себе на папері. Вирішальними залишатимуться її здатність мислити, підтверджувати досвід, працювати з інформацією та відповідати за результат. Саме ці якості відрізняють реального фахівця від переконливо створеного цифрового образу.

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