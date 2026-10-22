FCC США заблокувала два пристрої через чип HiVision, пов’язаний з Huawei — The Verge

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) уперше застосувала нові повноваження та заблокувала два пристрої через наявність у них чипа, який відомство назвало «іноземним чипом для спостереження». Про це повідомляє The Verge.

Нові повноваження FCC

13 жовтня FCC надала собі право блокувати пристрої, якщо вони містять комп’ютерні чипи компаній зі списку потенційних загроз національній безпеці. Нинішнє рішення стало першим застосуванням цього механізму.

Регулятор не назвав конкретні пристрої, які заблокував, і не одразу відповів на запит видання про коментар. Водночас FCC вказала, що йдеться про систему-на-чипі HiVision Hi3516CV610 UHD Smart Vision SoC.

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Чип HiVision

За даними The Verge, цей компонент обробляє сигнал від сенсора камери та може використовуватися, зокрема, в домашніх камерах безпеки й відеореєстраторах. На AliExpress його продають у комплектах із сенсором камери Sony, а подекуди — і з об’єктивом.

FCC назвала компонент чипом для спостереження, оскільки HiVision рекламує його як рішення для ринку систем спостереження з вбудованими алгоритмами виявлення людських облич. Видання зазначає, що HiVision є дочірньою компанією Huawei.

Huawei внесена до Covered List FCC — переліку компаній, які регулятор пов’язує з потенційними загрозами національній безпеці. Нові повноваження мають закрити можливість вбудовувати продукцію таких компаній у пристрої інших виробників. Раніше FCC також надала собі право ретроспективно забороняти пристрої та блокувати модульні радіопередавачі.

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