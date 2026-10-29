FCC у США розгляне дозвіл в’язницям глушити мобільний зв’язок — Engadget

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) винесе на голосування нове правило, яке може дозволити в’язницям штатів і місцевим ізоляторам застосовувати глушники мобільного зв’язку для блокування несанкціонованого користування телефонами ув’язненими. Про це повідомляє Engadget.

Голосування запланували на 19 листопада

Питання розглянуть на відкритому засіданні FCC 19 листопада. Запропонований механізм не зобов’язуватиме установи використовувати таке обладнання: в’язниці та ізолятори штатів і місцевого рівня зможуть самостійно вирішувати, чи застосовувати його.

Наразі використання технологій, що створюють перешкоди для сигналів зв’язку, є незаконним для нефедеральних суб’єктів. У 2018 році Федеральне бюро в’язниць США почало тестувати у федеральних в’язницях так зване мікроглушіння, щоб блокувати несанкціоноване користування мобільними телефонами ув’язненими.

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Умови для установ

Ініціатива може поширити подібні інструменти на рівень штатів і місцевої влади, а також створити формальний механізм для глушіння сигналів у федеральних установах. Раніше FCC не дозволяла застосовувати глушники для протидії незаконному використанню мобільних телефонів у в’язницях.

Серед попередніх застережень були можливі перешкоди для екстрених служб і комунікацій громадської безпеки, а також ризик використання засобів глушіння зловмисниками. Якщо правила ухвалять, установи мають довести, що їхнє рішення не створюватиме шкідливих перешкод за межами визначених географічних зон.

У липні 2025 року FCC також відклала запровадження обмеження тарифів на телефонні дзвінки з в’язниць.

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