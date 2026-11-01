На молочній фермі подружжя Саймона і Соні Бедкоків на віддаленому північно-західному узбережжі Тасманії в Австралії протягом двох років одночасно застосовують віртуальні огорожі з GPS-нашийниками та роботизовані доїльні установки. Це перше таке поєднання технологій в Австралії, повідомляє ABC News Australia.

Фермер може через застосунок на телефоні встановлювати віртуальні межі, які спрямовують корів до доїльного приміщення. GPS-нашийники відстежують місцезнаходження та стан здоров'я кожної тварини, а алгоритм машинного навчання використовує вібрацію, звук і поведінку стада, щоб скеровувати корів між невидимими межами. Якщо тварина не реагує, нашийник подає низькоенергетичний електричний імпульс.

Як працює роботизоване доїння

Після прибуття до доїльної зони робот ідентифікує корову за вушною міткою та визначає, чи настав час її доїти. Якщо від попереднього доїння минуло недостатньо часу, тварина з'їдає корм і залишає установку. Роботи працюють постійно: коли корова заходить усередину, ворота зачиняються, а система визначає тварину й починає доїння.

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За словами Соні Бедкок, корови знають, що в доїльному роботі отримають зерно, а після виходу — свіжу траву. Саймон Бедкок зазначив, що тепер його робота переважно полягає у спостереженні за стадом, контролі системи та очищенні обладнання. Подружжю потрібно бути присутнім на фермі, якщо робот або нашийник сигналізує про негайну проблему.

Питання добробуту тварин

Дослідниця Тасманійського інституту сільського господарства Меган Вердон, яка вивчала вплив GPS-нашийників на добробут тварин, наголосила на потребі додаткових досліджень поєднання віртуальних огорож з автономними доїльними системами. На її думку, технологія може зменшити навантаження на фермерів, які часто працюють понад 12 годин на день, однак такі системи мають компроміси.

Зокрема, за групового приведення стада до доїльні корова не обирає час доїння самостійно. Вердон зазначила, що ця особливість може бути прийнятною, проте її ще не досліджували. Нашийники Halter нині схвалені для використання в усіх штатах Австралії, крім Західної Австралії, де їх оцінюють.

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