Firebird.ai отримала ліцензію на 45 тисяч GPU Nvidia для Казахстану — OilPrice

Компанія Firebird.ai отримала експортну ліцензію на 45 тисяч графічних процесорів Nvidia Grace Blackwell для дата-центру, який будується у Казахстані спільно з Kazakhtelecom. Першу чергу об’єкта планують запустити у третьому кварталі 2027 року, повідомляє OilPrice.

Дата-центр і лабораторія ШІ

За даними блогу Nvidia, проєкт реалізовуватиме Firebird AI KZ Ltd. Після завершення запланованої другої черги інфраструктурна потужність Firebird у Казахстані може сягнути 500 мегаватів. Компанія також має намір створити лабораторію для розвитку фахівців та стартапів у сфері штучного інтелекту.

Генеральний директор Firebird Разміг Овагіміан після зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим заявив, що бачення глави держави дозволило компанії ширше оцінити можливості спільного проєкту. За його словами, інфраструктуру будують для того, щоб казахстанські фахівці та ідеї могли вийти на світовий рівень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зустріч Токаєва з керівником Nvidia

23 жовтня Токаєв провів переговори з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом щодо співпраці виробника чипів із казахстанськими компаніями. Хуанг заявив, що країна має передумови для перетворення на глобальний центр Physical AI, оскільки володіє енергетичними ресурсами та населенням, орієнтованим на науку, математику і технології.

На публічному форумі з міністром штучного інтелекту Казахстану Жасланом Мадієвим Хуанг запропонував країні використовувати енергетичні ресурси для живлення дата-центрів і розвитку ШІ. Мадієв також зазначив, що Казахстан приділяє увагу створенню моделей казахською мовою.

Співпраця зі США і Китаєм

Казахстан у червні приєднався до ініціативи США Pax Silica, спрямованої на надійність ланцюгів постачання для ШІ та доступ учасників до передових технологій і чипів. Водночас Астана долучилася до китайської ініціативи WAICO. Раніше, за повідомленням видання, у проєкті ноти Державного департаменту США йшлося, що учасники WAICO не зможуть брати участь у Pax Silica. Держсекретар США Марко Рубіо згодом заявив, що країни Центральної Азії можуть співпрацювати з будь-якими державами для розвитку інфраструктури ШІ.

Читай нас у