Фізик змоделював внутрішній час у системі з 24 тисяч атомів — ScienceDaily

Фізик Університету Бірмінгема Джованні Баронтіні створив із приблизно 24 тисяч ультрахолодних атомів ізольовану квантову систему, у якій перебіг часу можна було визначати без зовнішнього годинника. Дослідження, опубліковане в Physical Review Research, показало, що такий внутрішній відлік може виникати зі змін розподілу частинок, повідомляє ScienceDaily.

Квантова модель з двома областями

Атоми охолодили до температури лише на кілька мільярдних часток градуса вище абсолютного нуля, за якої квантові ефекти стають особливо помітними. Два лазерні промені різних частот сформували тонкий бар’єр, що розділив систему на доступну для спостереження «світлу» та неспостережувану «темну» області.

Попри ізоляцію системи від зовнішнього середовища атоми могли переходити між цими двома частинами. «Світла» область циклічно розширювалася і стискалася. Ці процеси були спрощеною аналогією Великого вибуху та Великого стискання, а не відтворенням реальних космологічних подій.

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Ентропія як внутрішній відлік

Для вимірювання перебігу процесу Баронтіні використав зміни ентропії, пов’язані зі змінами розподілу частинок у системі. Коли розподіл атомів у «світлій» області змінювався, це давало змогу впорядковувати події без звернення до годинника поза межами експерименту.

Науковець назвав цей підхід ентропійним часом. За результатами експерименту, такий час має напрямок, тобто формує різницю між минулим і майбутнім, і дає змогу встановлювати послідовність подій навіть під час розширення та стискання системи. Водночас його темп може прискорюватися або сповільнюватися залежно від змін ентропії.

Дослідник також показав, що одну з форм рівняння Шредінгера можна записати через ентропійний час. Це означає, що внутрішній відлік придатний не лише для впорядкування подій, а й для прогнозування еволюції квантової системи. Експеримент не доводить, що час у Всесвіті є ілюзією, однак демонструє можливість змістовного внутрішнього вимірювання часу в ізольованій квантовій системі.

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