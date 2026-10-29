Фізики отримали рентгенівські фотони вище звичного енергетичного порога — ScienceDaily

Міжнародна група дослідників з Віденського технічного університету та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго отримала рентгенівські фотони з енергією, що перевищує звичний теоретичний поріг для такого процесу. Для експерименту науковці спрямували потужні ультрафіолетові лазерні імпульси на атоми гелію, повідомляє ScienceDaily.

Два електрони повернулися одночасно

За звичайного механізму лазер вивільняє з атома один електрон, прискорює його електричним полем, а потім повертає до атома. Під час повернення електрон віддає енергію у формі світла з частотою, значно вищою за частоту початкового лазерного променя. Теорія передбачає для такого випромінювання верхню межу енергії: вище неї інтенсивність рентгенівського сигналу різко падає.

У досліді з гелієм вчені послідовно вивільнили обидва електрони атома та налаштували ультрафіолетові імпульси так, щоб електрони повернулися одночасно. Їхні рухи залишалися пов'язаними квантовими кореляціями, тому енергія двох електронів могла вивільнитися разом. Це дало можливість утворитися одному рентгенівському фотону з вищою енергією.

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Другий діапазон випромінювання

У спектрі когерентного випромінювання команда зафіксувала додаткову ділянку стійкого сигналу на значно вищих енергіях, ніж передбачає стандартний процес за участю одного електрона. Цей другий спектральний «плато» був слабшим за основне випромінювання, однак простягався за встановлену енергетичну межу.

Подібного ефекту не виявили в експериментах з аргоном і неоном. Дослідники пов'язують відмінність із сильнішими кореляціями між двома електронами гелію. Результати опублікували в журналі Nature Photonics. Автори вважають, що незвичне рентгенівське випромінювання може стати інструментом для вивчення взаємодії електронів на атосекундних масштабах часу та надалі застосовуватися для досліджень молекул і твердих матеріалів.

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