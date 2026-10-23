Фізики точніше змоделювали ефект Кондо в металах — ScienceAlert

Дослідники Каліфорнійського технологічного інституту та Єльського університету у США розробили метод, який дає змогу з високою точністю обчислювати ефект Кондо в реальному матеріалі на основі фундаментальних законів фізики. Результати роботи опублікували в журналі Science, повідомляє ScienceAlert.

Що таке ефект Кондо

Зазвичай під час охолодження металу його електричний опір знижується, оскільки електрони можуть рухатися вільніше. Проте присутність магнітних атомів-домішок змінює цю залежність: нижче певної температури, відомої як температура Кондо, опір знову починає зростати.

Цей ефект виникає через взаємодію електронів, що рухаються металом, з електронами магнітної домішки. Електрони накопичуються навколо домішки, екранують її магнетизм і водночас перешкоджають проходженню електричного струму. Фізик Каліфорнійського технологічного інституту Гарнет Чан зазначив, що саме така взаємодія є характерною ознакою ефекту Кондо.

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Розрахунки з перших принципів

Точне моделювання цього процесу є складним через так звану багаточастинкову задачу: на надмалих масштабах одночасно взаємодіють температура, спіни електронів і магнетизм. Раніше для оцінки ефекту дослідники покладалися на лабораторні вимірювання та спрощені моделі.

Нова методика використовує підхід ab initio, тобто розрахунки з перших принципів. Автори запозичили з хімії методи, які дозволили детальніше описати один магнітний атом як складнішу молекулярну систему, а далі багаторазово застосовували квантово-фізичні розрахунки з математичними скороченнями.

Точність і подальші дослідження

Порівняння розрахунків із лабораторними вимірюваннями підтвердило точність методу. У деяких випадках він був у 100 разів точнішим за наявні спрощені моделі. На першому етапі команда досліджувала найпростіші поєднання металів і магнітних атомів. Надалі цей підхід може допомогти у вивченні складніших квантових матеріалів, зокрема високотемпературних надпровідників і квантових магнітів.

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