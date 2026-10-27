Фізики Рішав Рошан з Університету Саутгемптона та Судіпта Шоу з Індійського технологічного інституту в Канпурі запропонували модель, за якою гіпотетичне важке правостороннє нейтрино могло на короткий час домінувати в енергетичному балансі раннього Всесвіту. Це могло прискорити розширення космосу та змінити умови, за яких матерія отримала перевагу над антиматерією, повідомляє Live Science.

Роботу опублікували 8 вересня в журналі Physical Review Letters. Автори розглянули третє правостороннє нейтрино, яке в моделях механізму «гойдалки» часто не беруть до уваги, оскільки для пояснення наявних даних достатньо двох таких частинок.

Правосторонні нейтрино

Нейтрино — частинки, що дуже рідко взаємодіють із речовиною. Усі досі виявлені нейтрино мають ліву «рукість», тоді як правосторонні нейтрино залишаються гіпотетичними. За словами Рошана, вони не мають електричного заряду, не відчувають слабкої ядерної взаємодії та є значно важчими за своїх лівосторонніх відповідників.

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Механізм «гойдалки» припускає, що звичайне нейтрино має незначну домішку важкого правостороннього партнера. Це може пояснювати малу масу звичайних нейтрино та їхню здатність змінювати тип під час руху.

Період домінування частинки

У розрахунках авторів одна з таких частинок мала масу приблизно у 100 трильйонів разів більшу за масу протона. Спочатку вона рухалася майже зі швидкістю світла, але в міру охолодження Всесвіту сповільнилася. Її енергія дедалі більше визначалася масою, тому частка цієї частинки в загальному енергетичному балансі космосу могла зрости до домінуючої.

За моделлю, швидше розширення Всесвіту відтермінувало деякі взаємодії частинок. Це могло вплинути на формування невеликого надлишку лептонів, з якого згодом утворилася перевага матерії над антиматерією. Автори також дійшли висновку, що легше правостороннє нейтрино з масою приблизно у 100 мільярдів разів більшою за масу протона могло забезпечити спостережувану кількість матерії.

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