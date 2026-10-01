Фізики знайшли свідчення кластерів атомів, передбачених теорією Бете — Live Science

Фізики отримали непрямі свідчення існування так званих струн Бете — кластерів із взаємодіючих ультрахолодних атомів, розташованих в одну лінію. Дослідження, результати якого 29 серпня опублікували в журналі Nature Communications, вказує, що в експерименті могли одночасно утворюватися кластери різного розміру, зокрема з понад шести атомів.

Як повідомляє Live Science, математичний опис таких станів бере початок із роботи німецького фізика Ганса Бете 1931 року. Досліджуючи ланцюжок електронів, він встановив, що кілька перевернутих спінів можуть зв’язуватися та рухатися як єдине ціле. Згодом цей підхід застосували й до більших частинок, зокрема атомів: за взаємного притягання вони, згідно з теорією, здатні формувати кластери.

Атоми в одновимірних трубках

Дослідники охолодили десятки тисяч атомів цезію до стану бозе-ейнштейнівського конденсату, у якому частинки перебувають у спільному квантовому стані. Лазерними променями конденсат поділили на тисячі тонких трубок, кожна з яких містила до кількох десятків атомів, вишикуваних у лінію.

Спершу атоми відштовхувалися один від одного. Потім науковці за допомогою магнітного поля поступово зменшили це відштовхування до нуля й перетворили його на притягання. В одновимірному просторі атоми не можуть обійти один одного, що дає змогу уникнути швидкого колапсу газу, характерного для тривимірного середовища.

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Непрямий спосіб вимірювання

Безпосередньо побачити струни Бете команда не могла. Натомість вона порівняла розширення атомної хмари після вивільнення частинок. Коли атоми могли рухатися лише вздовж трубок, кластери мали залишатися цілими. Після вивільнення у тривимірний простір вони розпадалися, перетворюючи енергію зв’язку на рух.

Тривимірні хмари розширювалися з приблизно утричі більшою енергією, ніж одновимірні. На цій підставі дослідники оцінили міцність зв’язку між атомами. Вимірювання також узгодилися з передбаченнями узагальненої гідродинаміки, яка описує такий газ як суміш частинок різних типів і кластерів різного розміру. Співавтор роботи, фізик-експериментатор Університету Інсбрука Ганнс-Крістоф Негерль наголосив, що відповідність теорії даним є свідченням, але не остаточним доказом існування цих станів.

Струни, імовірно, існують недовго: з часом атоми цезію утворюють звичайні молекули. У найхолодніших серіях експерименту команда втратила близько 40% атомів. Серед можливих способів прямішого вивчення таких станів науковці розглядають захист ультрахолодних молекул мікрохвилями та квантову газову мікроскопію, яка дозволяє спостерігати атоми по одному.

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