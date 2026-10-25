Фонд PHP має одного штатного працівника — The Express Tribune

PHP Foundation, що підтримує одну з найпоширеніших мов вебпрограмування, має одного штатного працівника та 14 підрядників, більшість із яких працюють неповний робочий день. Про це заявила виконавча директорка фонду Елізабет Баррон, повідомляє The Express Tribune.

Фінансування з пожертв і грантів

За словами Баррон, члени правління PHP Foundation працюють на волонтерських засадах, а фінансування організації надходить із пожертв і грантів. Вона заявила, що з огляду на залежність компаній та державних структур від PHP проєкт є надзвичайно недофінансованим.

Цього тижня в PHP виявили дві серйозні вразливості, що спричинило глобальні зусилля із захисту сайтів від хакерів. 21 жовтня урядові сайти по всій Європі припинили роботу, поки оператори поспішали встановити виправлення для двох критичних проблем безпеки.

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Спроби атак і навантаження на розробників

Фонд співпрацює із зовнішніми дослідниками та компаніями, зокрема OpenAI, а також фірмами з кібербезпеки Wiz і Calif, щоб досліджувати вразливості та координувати виправлення, зокрема оновлення, випущені в середу. Хоча Cloudflare повідомила про мільйони спроб атак, Баррон сказала, що фонд не має доказів експлуатації цих вразливостей до їхнього розкриття або на сайтах, де вже встановили оновлення.

Штучний інтелект допоміг дослідникам виявити проблеми, які, за даними Баррон, існували близько десяти років, і підвищив продуктивність програмістів. Водночас він збільшив навантаження на супроводжувачів PHP: кількість запропонованих змін до коду майже подвоїлася порівняно з минулим роком, тоді як число учасників проєкту не зросло вдвічі.

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