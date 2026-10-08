Forza Horizon 6 вийде на PlayStation 5 26 січня — Engadget

Гоночна гра Forza Horizon 6 вийде на PlayStation 5 26 січня 2027 року. Власники консолі зможуть приєднатися до фестивалю Forza Horizon після того, як гра дебютувала на Xbox і ПК у травні 2026 року, повідомляє Engadget.

Розробник Playground Games раніше заявляв, що версія для PS5 з’явиться у 2026 році. Утім, реліз відбудеться вже на початку наступного року.

Ранній доступ і доповнення

На PS5 буде доступне видання Premium Edition, яке дасть змогу почати грати до п’яти днів раніше за офіційний реліз. Власники стандартного видання зможуть оновитися до Premium Edition.

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Перше доповнення до Forza Horizon 6 має вийти одночасно з версією для PlayStation 5. Воно входитиме до Premium Edition; інші гравці зможуть придбати доповнення окремо.

Японія та наступна гра студії

Події Forza Horizon 6 розгортаються в Японії. Playground Games використала в новій грі підхід, відпрацьований у Forza Horizon 5, адаптувавши його до нового місця дії.

Наступним релізом студії має стати Fable. Гра запланована на 23 лютого 2027 року для Xbox Series X/S, ПК і PlayStation 5.

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