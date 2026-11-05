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FT: Microsoft відхилила розширення контракту з Nscale у Техасі — Channel NewsAsia

Федір Криштовський 05 Листопада 2026 07:27
FT: Microsoft відхилила розширення контракту з Nscale у Техасі — Channel NewsAsia

Microsoft відхилила опцію, яка передбачала можливість більш ніж удвічі збільшити обсяг чинного контракту з британською Nscale на оренду обчислювальних потужностей на майданчику дата-центру у штаті Техас, США.

Що стосується рішення

Financial Times повідомила, що Microsoft відмовилася скористатися цією опцією, пославшись на людей, обізнаних із ситуацією. За даними видання, реалізація опції дала б змогу більш ніж удвічі збільшити розмір наявного контракту.

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Угода, про яку йдеться, передбачає оренду Microsoft обчислювальних потужностей у дата-центрі в Техасі. Nscale в повідомленні названо британською компанією. Фінансові умови контракту та обсяги орендованих потужностей не розкриваються.

Перевірка інформації

Про повідомлення FT 5 листопада написало Channel NewsAsia, яке послалося на Reuters. Агентство зазначило, що не змогло одразу незалежно перевірити інформацію Financial Times. Інших деталей про рішення Microsoft у короткій публікації не наведено.

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