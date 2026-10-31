FT: OpenAI зменшила ціль залучення коштів на $10 млрд — Channel NewsAsia

За даними Channel NewsAsia, OpenAI скоротила цільовий обсяг нового раунду фінансування на $10 млрд. Як повідомила Financial Times із посиланням на обізнаних із ситуацією людей, тепер стартап прагне залучити $20 млрд за оцінки $1,25 трлн.

Параметри раунду

Йдеться про цільові параметри останнього раунду фінансування, а не про вже залучені кошти: компанія прагне отримати зазначену суму. Channel NewsAsia опублікувало цю інформацію з посиланням на Reuters, а Reuters — на матеріал Financial Times. FT повідомила про зміну параметрів раунду в п’ятницю, 30 жовтня.

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Попередні плани

Минулого місяця OpenAI заявляла, що планує залучити $30 млрд за оцінки $1,4 трлн. Отже, новий цільовий обсяг залучення коштів на $10 млрд менший за попередній, а зазначена оцінка компанії — на $150 млрд нижча порівняно з попередніми планами.

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