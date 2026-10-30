Fujifilm вп’ятеро наростить виробництво магнітних стрічок — Ars Technica

Fujifilm інвестує приблизно 10 млрд єн, або близько 63 млн доларів, у розширення виробництва магнітних стрічок для зберігання даних на підприємстві Kanagawa Factory в Одаварі. Виробничі потужності планують збільшити вп’ятеро порівняно з рівнем 2025 фінансового року, повідомляє Ars Technica.

Інвестиції до 2028 року

Проєкт реалізовуватимуть у 2026–2028 фінансових роках. Кошти спрямують на розширення виробництва та залучення додаткового персоналу. Переважно на цих потужностях вироблятимуть стрічку останнього покоління FUJIFILM LTO Ultrium10.

У Fujifilm назвали ці витрати найбільшою інвестицією компанії в спеціалізовані потужності для випуску LTO-стрічок. Компанія пов’язує збільшення потреби в архівуванні з поширенням генеративного штучного інтелекту, який, за її оцінкою, спричиняє експоненційне зростання обсягів даних у світі.

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Архівування та захист даних

Великі постачальники хмарних сервісів та оператори дата-центрів розширюють використання магнітних стрічок для резервного зберігання значних масивів інформації. Fujifilm зазначає, що цей носій дає змогу зберігати великі обсяги даних за відносно невисокою вартістю.

Картриджі зі стрічкою можна фізично відокремити від мережі та зберігати окремо — у шухляді, захищеному сховищі чи іншому приміщенні. Компанія звертає увагу, що такий підхід може бути останнім рівнем захисту даних від кіберзагроз, зокрема програм-вимагачів.

Fujifilm працює з магнітними стрічками як носіями даних із 1950-х років, а першу стрічку LTO Ultrium випустила 2000 року. У 2025 році компанія представила LTO Ultrium10 із так званими дрібними гібридними магнітними частинками, що поєднують ферит барію та ферит стронцію.

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