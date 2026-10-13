Гамма-джерело може бути слідом злиття нейтронних зір — South China Morning Post

Китайські та американські дослідники припустили, що загадкове джерело високоенергетичного гамма-випромінювання в Чумацькому Шляху може бути залишком надзвичайно рідкісного зіткнення двох нейтронних зір. Висновки команди з Китайської академії наук та Університету Нотр-Дам викладено в препринті на arXiv, який ще не пройшов рецензування, повідомляє South China Morning Post.

Ймовірне джерело важких елементів

Автори роботи на чолі з Прантіком Сармахом з Інституту фізики високих енергій Китайської академії наук вважають, що злиття могло статися менш як тисячу років тому. На це, за їхніми словами, вказують невеликий розмір і висока яскравість хмари, що світиться та могла залишитися після події.

Під час зіткнення нейтронних зір викидаються атоми й велика кількість нейтронів. Захоплюючи нейтрони, атоми можуть утворювати важкі хімічні елементи, зокрема золото, платину й уран. Після такого зіткнення рештки, за описаним сценарієм, колапсують у чорну діру.

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Дослідники зазначили, що початковий спалах міг бути за яскравістю порівнюваним із Юпітером на нічному небі, але тривав недовго та згас упродовж кількох днів. Його було б складно побачити з Китаю, Японії та Європи через розташування далеко в південній частині неба. Водночас подія, за оцінкою авторів, сталася за багато тисяч світлових років від Землі й не становила небезпеки для життя на планеті.

Як перевірятимуть гіпотезу

Гамма-джерело вперше виявили телескопи High Energy Stereoscopic System у Намібії. Воно розташоване значно нижче площини диска Чумацького Шляху, де зазвичай зосереджена більшість подібних об'єктів. Раніше його пов'язували з пульсаром або залишком звичайної наднової, однак поблизу не виявили пульсара, а також не знайшли оболонки, характерної для залишку наднової.

Перевірити версію про злиття нейтронних зір можна через пошук слабкого гамма-випромінювання від радіоактивного розпаду важких елементів. Нинішня техніка для цього недостатньо чутлива, однак такі спостереження потенційно зможе провести запропонована китайська космічна обсерваторія MeV Gamma-Ray Observatory. Також астрономи можуть шукати світлове відлуння початкового спалаху, відбите пилом, за допомогою великих телескопів Південної півкулі, зокрема обсерваторії Віри Рубін у Чилі.

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