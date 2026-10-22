GAO: у Пентагоні заповнили лише 3 із 10 посад для нагляду за ШІ — Defense News

У США підрозділ Пентагону, що відповідає за нагляд за відповідальним використанням штучного інтелекту у війську, станом на лютий 2026 року мав заповненими лише три з десяти передбачених посад. Про це йдеться у звіті урядового контрольного органу GAO, повідомляє Defense News.

За даними GAO, станом на квітень 2026 року незавершеними залишалися 29 із 64 заходів, передбачених Стратегією відповідального ШІ та планом її впровадження Міністерства оборони США. Брак персоналу обмежував здатність Офісу головного цифрового директора та директора зі штучного інтелекту (CDAO) здійснювати додаткові кроки для впровадження відповідального ШІ.

Проблеми в роботі ради

GAO також встановила, що Робоча рада з відповідального ШІ не проводила засідань від кінця 2024 року до серпня 2025-го. Представники CDAO пояснили перерву іншими пріоритетами, зокрема розробленням настанов щодо генеративного ШІ та участю у створенні загальнодержавних ресурсів з управління ризиками ШІ.

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Засідання ради відновили у серпні 2025 року, однак вона досі не має формального статуту, який визначав би її повноваження та періодичність зустрічей. Посадовці чотирьох компонентів Міноборони США повідомили GAO, що під час перерви стикалися з труднощами у впровадженні, яким могла б допомогти тісніша співпраця. Шість із десяти опитаних компонентів заявили, що обмін ресурсами та практиками посилив би їхню спроможність застосовувати шість принципів відповідального ШІ.

Рекомендації GAO

GAO рекомендувала Міноборони США розв’язати кадрові потреби підрозділу відповідального ШІ та затвердити статут Робочої ради. Відомство погодилося з обома рекомендаціями. Водночас представники CDAO повідомили, що не очікують заповнення вакансій або збільшення штату, доки офіс проходить реорганізацію після переведення до структури заступника міністра оборони з досліджень та інженерії.

GAO також закликала Конгрес зобов’язати Пентагон виконати попередні рекомендації: визначити обов’язки організацій, залучених до діяльності у сфері ШІ, а також призначити відповідальних і встановити графік виявлення та управління кадровими потребами у цій сфері.

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