Garena повернула Free Fire до Індії після заборони 2022 року — TechCrunch

Компанія Garena запустила в Індії локалізовану версію мобільної гри Free Fire, яку влада країни заборонила у лютому 2022 року. Нова окрема гра під назвою Free Fire India стала доступною для Android та iOS, повідомляє TechCrunch.

Free Fire India містить адаптований для країни контент, інструменти батьківського контролю, обмеження часу гри та ліміти витрат. Дані користувачів зберігатимуться на серверах в Індії, заявила Sea — сінгапурська материнська компанія Garena.

Повернення після відкладеного запуску

Garena вперше анонсувала Free Fire India у вересні 2023 року, однак згодом відклала реліз. Керівник операцій Garena в Індії Вайбхав Дас Мундхра розповів, що під час підготовки до запуску компанія працювала з відповідними індійськими державними органами та врахувала їхні рекомендації. Водночас він не пояснив, чому реліз, запланований на 2023 рік, перенесли і що саме змінилося для запуску гри тепер.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оригінальну Free Fire заборонили в Індії разом із ще 53 застосунками на тлі занепокоєння щодо національної безпеки та заявлених зв'язків із Китаєм. До цього гра була однією з найпопулярніших мобільних ігор у країні, зокрема після заборони PUBG Mobile у вересні 2020 року.

Free Fire MAX залишиться доступною

Покращена версія гри Free Fire MAX не увійшла до переліку заборонених застосунків і весь цей час залишалася доступною в Індії. Вона й надалі працюватиме паралельно з Free Fire India: гравці зможуть користуватися одним обліковим записом для обох ігор, грати разом і брати участь у тих самих подіях.

За даними Sensor Tower, у червні франшиза Free Fire мала в Індії близько 77,4 млн активних користувачів на місяць, тоді як локалізована Battlegrounds Mobile India від Krafton — 20,8 млн. У другому кварталі кількість завантажень мобільних ігор в Індії зросла на 14,2% порівняно з попереднім кварталом, до 2 млрд, а виторг підвищився на 3,7% — до понад $106 млн.

Читай нас у