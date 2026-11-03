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3 листопада 2026 року співзасновнику Valve Гейбу Ньюеллу виповнюється 64 роки. За оцінкою Forbes, його статки становлять близько $10,2 млрд, а створена ним компанія контролює одну з найбільших платформ продажу комп'ютерних ігор у світі. Steam приносить Valve мільярдні доходи, Counter-Strike 2 заробляє величезні суми на цифрових предметах, а сам підприємець може дозволити собі роками не випускати продовження популярних франшиз.

На відміну від більшості технологічних мільярдерів, Ньюелл рідко з'являється на публіці та значну частину часу проводить на яхтах. У 2025 році він придбав нідерландську суднобудівну компанію Oceanco, а серед його інших інтересів — дослідження океану, нейротехнології та штучний інтелект.

UA.News розповідає, скільки заробляє бізнес Гейба Ньюелла, як Valve перетворила безкоштовні ігри на джерело величезних доходів, чому підприємець купив виробника супер'яхт і що говорить про власний успіх.

Steam заробляє мільярди навіть без нових ігор Valve

Головним бізнесовим досягненням Ньюелла стала не Half-Life і навіть не Counter-Strike, а платформа Steam. Запущений у 2003 році сервіс спочатку використовувався для оновлення ігор Valve, але поступово перетворився на глобальний цифровий магазин.

Сьогодні Steam об'єднує продаж ігор, внутрішньоігрових предметів, соціальні функції, хмарні збереження та інструменти для розробників. Valve більше не обов'язково створювати власний хіт, щоб отримувати дохід. Достатньо, щоб користувачі купували продукти інших студій через її платформу.

За оцінкою GameDiscoverCo, у 2025 році загальна валова виручка ігор у Steam сягнула приблизно $16,9 млрд. Із цієї суми близько $14,98 млрд припадало на сторонні проєкти, а ще $1,95 млрд — на власні ігри Valve, переважно Counter-Strike 2.

Основним джерелом доходу Steam є комісія. Стандартна ставка становить 30%, але для найуспішніших ігор передбачено зниження: до 25% на частину доходу понад $10 млн і до 20% на частину понад $50 млн.

За розрахунками GameDiscoverCo, у 2025 році Valve могла отримати приблизно $3,54 млрд лише комісійних надходжень від сторонніх ігор. Середня ефективна ставка становила близько 24%.

І це без урахування всієї економіки власних ігор компанії та інших напрямів бізнесу. Масштаби Steam можна оцінити й за кількістю користувачів. Напередодні дня народження Ньюелла показник одночасно підключених користувачів платформи перевищував 42,6 млн.

Для Valve така модель особливо вигідна. Компанія отримує доходи від величезної кількості чужих продуктів, а її фінансові результати значно менше залежать від успіху окремого релізу, ніж у традиційних видавців.

Скільки грошей має Ньюелл і кому належить Valve

За даними Forbes, станом на 2 листопада 2026 року статки Ньюелла оцінювалися приблизно у $10,2 млрд. Це дозволяє йому залишатися серед найбагатших людей світової ігрової індустрії.

Основна частина його багатства пов'язана з вартістю частки у Valve та іншими активами. Forbes оцінює, що Ньюеллу належить щонайменше половина компанії. Точний розподіл часток публічно не розкривається.

Приватний статус Valve — одна з причин її незвичайної поведінки на ринку. Компанія не торгується на фондовій біржі, тому не зобов'язана демонструвати інвесторам щоквартальне зростання прибутків або регулярно пояснювати, чому певний проєкт затримується.

Для порівняння, великі публічні корпорації мають звітувати перед акціонерами та виконувати фінансові прогнози. Невдалий реліз або перенесення великої гри може вплинути на їхню капіталізацію.

Valve має значно більше простору для експериментів. Вона може інвестувати у створення пристроїв, припиняти розробку ігор або роками працювати над технологіями без конкретної дати їх виходу.

Однак фінансова успішність Steam привертає увагу регуляторів. У січні 2026 року британський Апеляційний трибунал із питань конкуренції дозволив продовжити колективний позов проти Valve на суму до £656 млн. Позивачі стверджують, що компанія зловживає своїм становищем на ринку цифрової дистрибуції та встановлює надмірні комісії.

Counter-Strike 2: понад мільярд доларів на скінах і кейсах

Окремим феноменом бізнесу Valve стала Counter-Strike 2. Гра розповсюджується безкоштовно, але її економіка побудована на продажах цифрових предметів, ключів, перепусток та комісіях за операції між користувачами.

Найвідомішим елементом системи стали скіни — косметичні оформлення зброї, які не дають переваги в матчі, але можуть мати значну ринкову вартість. Деякі рідкісні предмети продаються за тисячі доларів, а особливо цінні екземпляри — за сотні тисяч. Відомі навіть повідомлення про угоди вартістю понад $1 млн. Проте головні гроші Valve отримує від масових операцій користувачів.

У січні 2026 року аналітик і блогер ZestyJesus оприлюднив дослідження доходів Counter-Strike 2. За його підрахунками, протягом досліджуваного річного періоду гравці відкрили понад 400 млн контейнерів.

Ключ для відкриття більшості таких контейнерів коштує приблизно $2,50. Отже, лише їх продаж міг забезпечити понад $1 млрд валових надходжень. Додаткові гроші компанія отримує від Steam Community Market. За оцінкою дослідника, за рік на майданчику відбулося приблизно 754 млн операцій із предметами Counter-Strike на загальну суму близько $1,22 млрд.

З урахуванням комісій Valve такі операції могли принести компанії ще близько $166 млн. Загалом дослідження оцінювало надходження від Counter-Strike 2 у понад $1,16 млрд без повного врахування інших джерел монетизації.

Це незалежні розрахунки на основі відкритих даних, а не офіційна звітність Valve. Крім того, валові надходження не дорівнюють чистому прибутку. З погляду бізнесу Counter-Strike демонструє, як цифровий продукт може десятиліттями приносити гроші без традиційної моделі продажу кожної нової версії. Компанія підтримує гру, випускає оновлення, додає предмети та забезпечує торговельну систему, тоді як користувачі самостійно формують попит на цифрові активи.

Водночас механіка випадкових нагород залишається суперечливою через схожість із азартними іграми, особливо коли йдеться про неповнолітніх гравців.

Невелика команда з величезними доходами

Ще одна незвичайна особливість Valve — порівняно невелика кількість співробітників. У липні 2024 року журналісти отримали доступ до раніше прихованих даних із судових матеріалів у справі Wolfire Games проти Valve. Документи містили інформацію про чисельність персоналу та витрати на його утримання.

Згідно з ними, у 2021 році компанія мала лише 336 працівників. Із них 181 працював над іграми, 79 — над Steam, 41 — над апаратними пристроями, ще 35 належали до адміністративного напряму.

Сукупні виплати персоналу становили приблизно $444,5 млн. Якщо поділити цю суму на кількість працівників, отримаємо понад $1,3 млн на людину.

Проте називати це середньою зарплатою некоректно. Документи не розкривають повної структури виплат, які могли включати значні бонуси та інші форми винагороди.

Valve відома відносно горизонтальною системою управління. Працівники мають значну свободу у виборі проєктів і можуть об'єднуватися навколо перспективних ідей без жорсткої корпоративної вертикалі.

Така організація допомагає експериментувати, але має й недоліки. Проєкти можуть втрачати пріоритет, команди — переходити до інших завдань, а розробка — затягуватися.

Попри це, фінансова ефективність Valve пояснюється насамперед її бізнес-моделлю. Компанія не створює кожну гру самостійно, а забезпечує інфраструктуру для продажів продуктів тисяч інших студій. У цьому сенсі Steam більше нагадує технологічний маркетплейс, ніж традиційного видавця.

Піратство як проблема сервісу: принцип, що допоміг Steam

Однією з найвідоміших заяв Ньюелла стали слова про піратство в інтерв'ю для The Cambridge Student у 2011 році: «Піратство майже завжди є проблемою сервісу, а не ціни».

Підприємець пояснював, що користувач може обрати піратський продукт, якщо той доступний цілодобово, без географічних обмежень і складного встановлення, тоді як легальну версію потрібно чекати місяцями або шукати у фізичних магазинах.

Ньюелл також критикував надмірні системи захисту від копіювання, які створюють незручності для легальних покупців. Саме цей підхід допоміг Steam сформувати конкурентну перевагу. Користувач отримує єдину бібліотеку ігор, автоматичні оновлення, синхронізацію збережень і можливість повторно завантажувати придбані продукти.

Велику роль у популярності сервісу відіграли сезонні розпродажі, під час яких ціни на ігри можуть суттєво знижуватися. Для розробників така модель відкрила доступ до міжнародної аудиторії без необхідності виробляти фізичні копії та співпрацювати з роздрібними мережами.

Однак є й інший бік. Що більше користувачів формують свої бібліотеки на Steam, то складніше їм повністю перейти до іншого сервісу. Для конкурентів це створює додаткові труднощі, а для Valve забезпечує довгострокову лояльність аудиторії.

Чому Valve може дозволити собі не випускати Half-Life 3

Із фінансовою незалежністю компанії пов'язана одна з найбільших загадок ігрової індустрії — відсутність Half-Life 3. Після виходу Half-Life 2: Episode Two у 2007 році шанувальники серії майже два десятиліття очікують продовження історії Гордона Фрімена.

Для більшості ігрових видавців така популярна франшиза була б очевидним комерційним активом. Випуск нової частини міг би забезпечити величезні продажі. Проте Valve не поспішає використовувати цю можливість. Компанія заробляє на Steam, Counter-Strike та інших продуктах, тому не має гострої потреби в новому блокбастері.

У листопаді 2024 року, до 20-річчя Half-Life 2, Valve випустила документальний фільм, у якому розробники розповіли про нереалізований Episode Three.

З'ясувалося, що робота над грою справді велася. Команда експериментувала з новими механіками, але згодом розробників перевели на інші проєкти. Сам Ньюелл визнав, що не зміг знайти достатньо переконливої причини для створення третього епізоду.

«Моєю особистою невдачею стало те, що я зайшов у глухий кут,» - розповів Гейб Ньюелл.

Підприємець пояснив, що не розумів, як нова гра має просунути серію вперед. Просто завершити сюжет, на його думку, було недостатньо.

У 2020 році Valve повернулася до всесвіту Half-Life з грою Half-Life: Alyx для віртуальної реальності. Однак вона не стала прямим продовженням Half-Life 2: Episode Two.

Власна верф і 111-метрова яхта: куди Ньюелл витрачає гроші

Найцікавіші придбання Ньюелла останніх років пов'язані з океаном. Підприємець давно захоплюється дайвінгом і морськими дослідженнями, але у 2025 році це захоплення перетворилося на окремий великий бізнес.

У серпні нідерландська суднобудівна компанія Oceanco офіційно оголосила про зміну власника. Новим власником стала структура, пов'язана з Ньюеллом.

Oceanco спеціалізується на створенні великих індивідуальних супер'яхт для найбагатших людей світу. Серед її відомих проєктів — Koru для засновника Amazon Джеффа Безоса.

Вартість придбання Oceanco не розголошувалася. Проте Ньюелл отримав контроль над компанією з виробничою інфраструктурою та досвідом створення технологічно складних суден.

У листопаді 2025 року Oceanco передала підприємцю 111-метрову супер'яхту Leviathan. Судно оснащене дизель-електричною силовою установкою, приміщеннями для наукової роботи, дайвінг-центром і медичною інфраструктурою.

Ньюелл прагнув приділити особливу увагу потребам екіпажу, зручності роботи та спільному використанню приміщень.

«Ми знали, що просимо нетрадиційних рішень, і Oceanco з ентузіазмом прийняла цей виклик», — розповідав він про створення Leviathan.

У 2026 році стало відомо й про іншу яхту підприємця — 93-метрову Draak. Обидва судна пов'язані з його морськими проєктами.

Ще один напрям діяльності Ньюелла — організація Inkfish, яка підтримує дослідження океану та використовує спеціалізовані судна й обладнання для наукових експедицій.

Отже, його інтерес до яхт не обмежується придбанням предметів розкоші. Частина морської інфраструктури використовується для досліджень, а купівля Oceanco дозволила підприємцю безпосередньо долучитися до суднобудівної індустрії.

Дайвінг замість офісу: як живе засновник Valve

Попри багатомільярдні статки, Гейб Ньюелл не збирається припиняти працювати. У липні 2025 року підприємець розповів про свій спосіб життя в інтерв'ю блогеру Залкару Салієву. Засновник Valve зізнався, що проводить значну частину часу на яхті, поєднуючи роботу з дайвінгом, фізичними тренуваннями та відпочинком.

«Я прокидаюся, працюю, йду пірнати з аквалангом, потім знову працюю. Після цього або ще раз пірнаю, або займаюся в спортзалі», — розповів Ньюелл, описуючи свій звичайний день.

За словами підприємця, він працює сім днів на тиждень, причому часто просто зі своєї спальні на яхті. Однак такий графік не здається йому виснажливим, оскільки більшість часу він присвячує проєктам, які його справді цікавлять.

«Мені подобається працювати. Це весело. Для мене це не схоже на роботу», — зазначив засновник Valve.

Ньюелл пояснив, що фактично вже давно почувається пенсіонером. На його думку, люди зазвичай мріють завершити кар'єру, щоб нарешті займатися улюбленими справами. Сам він уже має таку можливість і не бачить причин відмовлятися від роботи, яка приносить задоволення.

Не менш цікавою виявилася відповідь мільярдера на запитання про причини фінансового успіху. В інтерв'ю Ньюелл наголосив на ролі удачі та людей, з якими працював протягом кар'єри.

«Удача і те, що мене оточували справді чудові люди», — так він пояснив головні чинники власного успіху.

Підприємець зазначив, що багато чим завдячує талановитим колегам, зокрема фахівцям Microsoft Нілу Конзену, Дагу Кландеру та Джеффу Гарберсу, з якими працював на початку кар'єри. Ньюелл також звернув увагу на те, що історії успішних мільярдерів нерідко аналізують без урахування випадковостей та обставин, які допомогли їм досягти фінансових результатів.

Штучний інтелект як «чит-код» для майбутнього

Окрім морських досліджень, Ньюелл вкладає ресурси в нейротехнології. Він є співзасновником Starfish Neuroscience, яка розробляє технології взаємодії електронних пристроїв із нервовою системою людини.

У перспективі такі рішення можуть використовуватися в медицині, реабілітації та створенні нових способів керування пристроями. Водночас Ньюелл переконаний, що найбільші технологічні зміни будуть пов'язані зі штучним інтелектом.

В інтерв'ю 2025 року Гейб Ньюелл порівняв розвиток штучного інтелекту з появою персональних комп'ютерів та інтернету. На його думку, системи машинного навчання та ШІ суттєво вплинуть практично на всі галузі бізнесу, а здатність використовувати нові технології стане важливою конкурентною перевагою.

«ШІ стане чит-кодом для людей, які зможуть ним скористатися», — заявив засновник Valve.

Ньюелл радив опановувати інструменти штучного інтелекту не лише програмістам. За його словами, це стосується бухгалтерів, юристів та представників інших професій.

Для Valve такі технології також відкривають нові можливості. Генеративний ШІ вже використовується у створенні комп'ютерних ігор, а нейрокомп'ютерні інтерфейси потенційно можуть змінити взаємодію гравців із віртуальними світами.

Однак на відміну від Steam чи Counter-Strike, ці напрями поки не можна назвати перевіреними джерелами мільярдних доходів. Це інвестиції у майбутнє, комерційні перспективи яких залишаються невизначеними.

У свої 64 роки Ньюелл залишається незвичайним прикладом технологічного мільярдера. Він не прагне щороку випускати нову Half-Life, не звітує перед біржовими акціонерами та може дозволити собі працювати з яхти, одночасно розвиваючи ігрову платформу, суднобудування й нейротехнології.

Головний фінансовий парадокс його імперії полягає в тому, що Valve не обов'язково створювати нову гру, аби продовжувати заробляти мільярди. Поки користувачі купують ігри у Steam, відкривають кейси Counter-Strike та обмінюються цифровими предметами, бізнес Ньюелла отримує нові надходження.

І саме тому один із найбагатших людей ігрового світу може роками не відповідати на запитання, яке цікавить мільйони його клієнтів: коли вийде Half-Life 3?

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