Гендиректор Amazon: ШІ-агенти для покупок поки не зручніші за прямий доступ — Fortune

Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив, що покупки через сторонніх ШІ-агентів поки що не є зручнішими за прямий доступ до ритейлера. Про це він сказав під час розмови з аналітиками після оприлюднення квартального звіту компанії, повідомляє Fortune.

Позиція Amazon

За словами Джессі, небагато клієнтів здійснюють покупки за допомогою зовнішніх агентів, оскільки такий досвід усе ще недостатньо якісний і не перевершує прямий перехід до ритейлера. Meta Muse він безпосередньо не згадував.

Приблизно за місяць до цієї заяви Amazon заблокувала доступ ШІ-помічника Muse від Meta Platforms до свого онлайн-магазину. У вересні компанія пояснювала, що такий доступ суперечитиме умовам користування, на які погоджуються її клієнти.

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Власний помічник Amazon

Amazon розвиває власного агента для покупок Alexa for shopping. Джессі повідомив, що за останній рік ним скористалися понад 400 млн клієнтів, а кількість взаємодій із сервісом зросла на 570% у річному вимірі. За його даними, клієнти зі США, які використовують цього агента, витрачають на одне замовлення на 50% більше, ніж користувачі без нього.

Водночас Meta повідомляла про швидке зростання Muse. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг минулого тижня заявив, що від запуску на початку вересня помічника налаштували понад 10 млн людей у США та Канаді. Muse може підключатися до календарів, електронної пошти та інших функцій телефона, щоб автономно виконувати завдання користувачів.

Найпоширенішим сценарієм використання Muse Цукерберг назвав покупки: більш як чверть користувачів агента зверталися до нього для шопінгу, а середній розмір покупки перевищував 200 доларів.

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