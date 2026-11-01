Гендиректор GMO Кумагай проведе пресконференцію через кібератаку — The Japan Times

У Токіо, Японія, генеральний директор GMO Internet Group Масатосі Кумагай та інші керівники компанії проведуть у понеділок пресконференцію щодо серії випадків несанкціонованого доступу. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на заяву компанії.

Атака на хмарний сервіс

Компанія має пояснити обставини кібератаки на сервіс Onamae.com Desktop Cloud, який надає сервери для автоматизованої маржинальної торгівлі іноземною валютою. GMO також планує повідомити про реакцію щодо постраждалих клієнтів і заходи для запобігання новим інцидентам.

Це буде перша пресконференція GMO відтоді, як стало відомо про випадки несанкціонованого доступу. Користувачі сервісів компанії для валютної маржинальної торгівлі закликають її пояснити, як за короткий час були втрачені мільйони єн активів.

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Втрати користувачів

Працівниця компанії віком від 20 до 29 років із префектури Айті заявила, що вранці 22 жовтня виявила втрату майже всіх коштів на рахунку. За її словами, близько 50 несанкціонованих угод провели приблизно за три хвилини близько 5:00, через що вона втратила ¥4,3 млн.

58-річний трейдер із префектури Фукуї повідомив про втрату близько ¥680 тис. В історії його операцій були угоди з валютами, якими він зазвичай не торгував, зокрема південноафриканським рандом і данською кроною. Трейдер також заявив, що, на його думку, компанія певний час знала про вразливості системи, але не вжила заходів.

39-річний держслужбовець із префектури Ніїґата втратив близько ¥1 млн інвестицій, які, за його словами, відкладав на освіту двох доньок і майбутнє родини.

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