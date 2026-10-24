Гендиректор NVIDIA Хуанг підтримав план Казахстану стати ШІ-хабом — Cyprus Mail

Гендиректор і засновник NVIDIA Дженсен Хуанг під час першого візиту до Центральної Азії підтримав план Казахстану перетворитися на центр обчислювальних потужностей та інфраструктури для штучного інтелекту. На зустрічі в міжнародному центрі штучного інтелекту alem.ai в Астані він заявив, що країна прагне стати обчислювальним та ШІ-хабом для Європи, повідомляє Cyprus Mail.

Дата-центри для міжнародного ринку

Ключовим проєктом є кластер Data Center Valley, який будують в Екібастузі на північному сході Казахстану. Його розвиває національний телекомунікаційний оператор Kazakhtelecom за технологічної участі NVIDIA та американської компанії хмарних ШІ-рішень Firebird.

Перший об’єкт потужністю 50 мегаватів планують відкрити у червні 2027 року. Надалі майданчик мають розширювати поетапно до одного гігавата. Потужності першої фази на 215 мегаватів уже повністю зарезервовані. У червні Казахстан уклав із NVIDIA та Firebird угоди, пов’язані з проєктом, на суму до 10 млрд доларів.

Kazakhtelecom також планує наступного року встановити в районі Екібастуза понад тисячу графічних процесорів NVIDIA Vera Rubin.

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Інвестиції та підготовка фахівців

Freedom Holding Corp у листопаді 2025 року домовилася з Міністерством штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану про створення Sovereign AI Hub вартістю 2 млрд доларів на базі інфраструктури NVIDIA. Для проєкту передбачена електрична потужність 100 мегаватів, а холдинг виступає його основним партнером із фінансування та реалізації.

В Астані Freedom будує дата-центр Akashi стандарту Tier IV, розрахований на потужність до 100 мегаватів. Керівник холдингу Тимур Турлов повідомив, що компанія невдовзі завершить замовлення першого обчислювального кластера на чипах NVIDIA B300. Його запуск як публічної GPU-хмари для бізнесу та розробників запланований на 2027 рік.

Роботаксі та стартапи

Під час візиту також обговорювали застосування ШІ в робототехніці, промисловості, енергетиці й транспорті. Компанії inDrive та Pony.ai вивчають можливість запуску сервісу роботаксі в Астані із застосуванням платформи автономного водіння NVIDIA.

NVIDIA також приєдналася до продовження раунду фінансування Series B платформи для ШІ-відео Higgsfield, одним із засновників якої є казахстанський інженер Єрзат Дулат.

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