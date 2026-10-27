Стартап General Compute, який розвиває хмарну інфраструктуру для запуску моделей штучного інтелекту, залучив $100 млн у раунді Series A. Раунд очолили Blackbird Ventures та Abstract Ventures, повідомляє TechCrunch. Після фінансування post-money оцінка компанії для інвесторів становить $800 млн, тоді як після посівного раунду в травні її оцінювали у $60 млн.

Ставка на альтернативні чипи

General Compute будує свою хмарну платформу на спеціалізованих чипах для інференсу, які виробляють конкуренти Nvidia. Компанія уклала угоду на $400 млн для закупівлі нових чипів у SambaNova. За даними TechCrunch, це стало першим борговим фінансуванням закупівлі чипів для інференсу. До переліку постачальників General Compute також увійшли Positron і Cerebras.

Новому раунду передувала угода з великим клієнтом, яка передбачає $100 млн щорічного регулярного доходу. General Compute постачає «голі» сервери — обладнання без програмного забезпечення — хмарним компаніям, що пропонують розробникам високошвидкісний інференс.

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Потужності без великих дата-центрів

Замість складного будівництва великих дата-центрів з нуля компанія використовує менші джерела електроенергії, орендує місце в дата-центрах інших операторів і переобладнує колишні майданчики для видобутку біткоїнів для запуску ШІ-моделей.

Співзасновник і генеральний директор General Compute Фінн Пукловскі очікує, що у 2027 році компанія розгорне 75 мегаватів обчислювальних потужностей. За його оцінкою, стартап матиме доступ до 200 мегаватів електроенергії — більше, ніж зможе профінансувати та забезпечити обладнанням. Пукловскі також зазначив, що залучення боргового й акціонерного фінансування залишатиметься для нього постійним завданням.

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