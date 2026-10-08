GlobalFoundries уклала з TSMC угоду на $2 млрд — Channel NewsAsia

Американська компанія GlobalFoundries уклала з тайванською TSMC угоду на 2 млрд доларів щодо виробництва кремнієвих інтерпозерів — компонентів для з’єднання процесорів штучного інтелекту та чипів пам’яті. Виробництво розгорнуть на підприємстві GlobalFoundries у місті Мальта, штат Нью-Йорк, США, повідомляє Channel NewsAsia.

П’ятирічний контракт

За умовами п’ятирічної домовленості GlobalFoundries розширить виробничі потужності майданчика в Мальті для випуску компонентів для TSMC. Компанія заявила, що це підприємство має стати першим розташованим у США джерелом кремнієвих інтерпозерів, які використовують у передових технологіях пакування мікросхем.

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Компонент для ШІ-пакування

Кремнієвий інтерпозер розміщують під процесорами та чипами пам’яті у складі передових корпусів мікросхем. Він забезпечує високошвидкісний обмін даними між цими компонентами. Нарощування серійного виробництва очікується в першій половині 2028 року. Угода також створює основу для подальшого розширення потужностей у міру зростання попиту на передове пакування, яке стало одним із обмежень для випуску ШІ-чипів через нестачу доступних виробничих можливостей.

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