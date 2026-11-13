Глобальний збій Microsoft зачепив Україну

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У роботі сервісів Microsoft стався масштабний збій, через який користувачі в різних країнах втратили доступ до електронної пошти Outlook та зіткнулися з проблемами в інших продуктах компанії. Неполадки зафіксували й в Україні, а Microsoft повідомила про часткове відновлення роботи серверів.

Про глобальні проблеми з Microsoft 365 повідомляє The Verge. Масові скарги почали надходити приблизно о 20:00 за київським часом 12 листопада: користувачі не могли відкрити Outlook ані через вебверсію, ані через застосунок.

У Microsoft підтвердили неполадки та пояснили їх підвищеним навантаженням на частину інфраструктури в кількох регіонах. Директор із комунікацій компанії Бен Гоуп повідомив, що найбільше проблем виникло з Exchange Online.

Також надходили скарги на роботу Teams та інших сервісів Microsoft 365. За даними BBC, збій торкнувся й Copilot: запити користувачів могли оброблятися із затримками або не виконуватися вчасно.

Microsoft намагається відновити роботу сервісів

Під час усунення несправностей компанія зіткнулася з проблемами перезавантаження серверів і моніторингу їхнього стану.

Близько 1:00 13 листопада за Києвом Microsoft повідомила, що почала повертати до роботи частину уражених серверів. Компанія також перенаправила трафік на альтернативні маршрути та запровадила заходи для зменшення навантаження на проблемну інфраструктуру.

Однак станом на 8:45 на сторінці Microsoft Service Health Status усе ще повідомлялося про погіршення роботи Microsoft 365 для бізнес-клієнтів та споживчих продуктів. Користувачі могли не мати змоги підключитися до кількох сервісів компанії.

Яка ситуація зі збоями Microsoft в Україні

Проблеми торкнулися й українських користувачів. За даними Downdetector, станом на 8:30 13 листопада надходили повідомлення про перебої в роботі Microsoft 365.

Найчастіше користувачі скаржилися на проблеми зі входом до сервісів — 37% повідомлень. Ще 30% стосувалися роботи застосунку, а 20% — збереження даних і синхронізації.

Крім того, про перебої повідомляли деякі сторонні платформи, зокрема OpenAI та Anthropic. Проблеми виникали під час взаємодії їхніх продуктів з інфраструктурою Microsoft.

Раніше у роботі електронних сервісів Державної податкової служби стався масштабний збій.

До цього користувачі повідомляли про можливі технічні проблеми в роботі мобільного застосунку «Резерв+».

Збій у Google Cloud порушив роботу європейських банків та сервісів.

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