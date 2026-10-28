GMO підтвердила закриття сайту хакерів після витоку даних — The Japan Times

Японська компанія GMO Internet Group підтвердила закриття сайту, який кіберзловмисники використовували для публікації даних, нібито викрадених під час атаки на її сервіс реєстрації доменів Onamae.com. Витік потенційно може стосуватися понад 26 тисяч серверів компанії, повідомляє The Japan Times.

Вимога викупу

Анонімна група хакерів вимагала від GMO $1 млн в обмін на відмову від оприлюднення інформації. Після того як компанія відмовилася платити, зловмисники розмістили на своєму ресурсі дані, які, за їхніми твердженнями, належали клієнту GMO.

Опублікований профіль містив фотографію, ім’я та адресу людини, а також відомості про її активність в інтернеті, зокрема купівельні звички, фінансові установи та сервіси, якими вона користується. Хакери погрожували щодня публікувати приватні дані іншого користувача, доки не отримають викуп.

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Компанія оголосила винагороду

У відповідь GMO запропонувала винагороду до $1 млн за інформацію, що допоможе затримати причетних до атаки, та запустила сайт для збору повідомлень. Компанія просить дані про учасників угруповання, використану ними інфраструктуру, зокрема сервери й IP-адреси, переміщення коштів та методи роботи зловмисників.

GMO також попередила, що після закриття первинного домену можуть з’явитися нові сайти для поширення даних. Компанія заявила, що реагуватиме на розміщення, копіювання чи поширення інформації з таких ресурсів, зокрема шляхом подання кримінальних скарг. За даними японських медіа, столичне поліцейське управління вживає заходів для захисту клієнтів GMO, яких міг зачепити витік.

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