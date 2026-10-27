Японська GMO Internet Group закликала користувачів своїх облікових записів до полудня у вівторок створити резервні копії даних, вимкнути комп’ютери та від’єднати їх від електромережі. Компанія вжила цих заходів після того, як хакери пригрозили оприлюднити персональні дані її клієнтів і здійснити атаку із застосуванням програм-вимагачів, повідомляє The Japan Times.

Заходи перед можливою атакою

У GMO Internet Group заявили, що перебувають у стані підвищеної готовності через можливу атаку. За даними видання, зловмисники погрожували здійснити її опівдні у вівторок. Компанія попросила користувачів завчасно зберегти дані та фізично відключити комп’ютери від живлення, прагнучи мінімізувати можливі наслідки інциденту.

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Відмова від вимог зловмисників

GMO Internet Group повідомила, що не виконуватиме вимогу нападника. У компанії зазначили, що навіть виконання цієї вимоги не гарантувало б видалення персональної інформації, яку отримали зловмисники. Там також припускають, що ці дані можуть надалі використати в незаконних цілях.

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