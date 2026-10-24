Японська компанія GMO Internet звернулася до уряду Японії з терміновим запитом щодо застосування заходів активного кіберзахисту після несанкціонованого доступу до серверів, які використовують для автоматизованої маржинальної торгівлі валютами. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на джерела.

Доступ до серверів

GMO Internet повідомила про несанкціонований доступ до своїх серверів для автоматизованої FX-торгівлі. Потенційно інцидент міг торкнутися 26 739 серверів.

Деякі користувачі заявили про збитки через несанкціоновані операції на їхніх рахунках. Компанія повідомила, що компенсує клієнтам такі втрати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виплати користувачам

Крім компенсації збитків, GMO Internet планує виплатити по 5 000 єн усім користувачам, незалежно від того, чи зазнали вони фінансових втрат.

1 жовтня в Японії почала діяти система активного кіберзахисту. Вона передбачає, що Сили самооборони та поліція можуть заздалегідь проникати на сервер зловмисника, щоб нейтралізувати його та запобігти шкоді.

Читай нас у