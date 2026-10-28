Google AI Mode у США ухилявся від відповіді про вибори 2020 року — Ars Technica

У США режим AI Mode від Google у відповідь на запитання про переможця президентських виборів 2020 року не завжди давав пряму відповідь, а пропонував звернутися до офіційного звіту Федеральної виборчої комісії. Подібну реакцію журналіст Ars Technica отримав і на запит про переможця виборів 2024 року.

Відповіді залежали від запиту

Під час тестування AI Mode також не назвав безпосередньо переможця виборів 2012 року, натомість показав посилання на базу даних The American Presidency Project. Водночас система надавала докладні й правильні відповіді щодо результатів інших президентських виборів, починаючи з 2000 року.

Інші співробітники видання зафіксували різні результати. Набір виборчих циклів, щодо яких AI Mode відповідав прямо або спрямовував до зовнішніх джерел, відрізнявся залежно від користувача. На запитання про контроль над Сенатом після виборів 2020 року система рекомендувала перевірити офіційні записи Конгресу, однак щодо виборів 1992 року вона прямо повідомила про більшість демократів у Сенаті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відповіді за межами США

За даними Ars Technica, під час доступу до AI Mode через VPN із Тайваню, Росії, Франції та Канади система давала точні й прямі відповіді на запитання про результати недавніх виборів у США. Повторне надсилання тих самих запитів також могло змінити відповідь: у кількох випадках AI Mode після цього називав переможця та посилався на дані Google Civics.

На запитання про таку поведінку AI Mode пояснив її суворими фільтрами безпеки для нещодавніх і чутливих тем, пов’язаних із виборами. Система заявила, що щодо нещодавніх виборів або тем, пов’язаних із чинними політиками, автоматично спрямовує користувачів до сертифікованих державних баз даних, аби уникнути поширення неперевірених даних або дезінформації. Видання зазначає, що мовні моделі не завжди надійно пояснюють власні внутрішні процеси.

Gemini, інша модель Google, а також ChatGPT, Claude і модель America.gov, за спостереженням журналіста, прямо називали переможців останніх президентських виборів. Представник Google повідомив Ars Technica, що компанія вивчає це питання.

Читай нас у