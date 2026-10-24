Google автоматично прив’язує номер SIM до всіх акаунтів на Android — Engadget

Google за замовчуванням автоматично верифікує номер SIM-картки на Android і додає його до всіх облікових записів Google, у які виконано вхід на пристрої. Це стосується зокрема робочих і додаткових акаунтів. Як повідомляє Engadget, автоматична перевірка номера під час налаштування пристрою діє з вересня 2025 року.

Нові акаунти та SIM-картки

У документації Google зазначено, що прив’язка поширюється як на наявні, так і на майбутні акаунти та телефонні номери. Якщо на телефоні додати ще один обліковий запис Google, до нього буде приєднано номер, який уже використовує пристрій. Заміна SIM-картки також призведе до додавання нового номера до всіх акаунтів Google, у які користувач увійшов на телефоні.

Google і мобільний оператор можуть періодично повторно верифікувати номери, а такі перевірки можуть передбачати оплату послуг оператора. Керувати налаштуванням можна лише безпосередньо з телефона. Частина користувачів дізналася про прив’язку номерів після отримання листів від адреси [email protected].

Для чого використовується номер

Google пояснює перевірку номера підтримкою відновлення облікового запису та RCS-повідомлень. Водночас компанія не пояснила, чому номер необхідно додавати до кожного акаунта на пристрої. Верифікований номер також потрібен для входу за номером телефону, пошуку загубленого пристрою, служб екстреної геолокації та Quick Share.

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У жовтні 2025 року Google представила функцію Sign in with Mobile Number для відновлення доступу до Google-акаунтів. Вона визначає акаунти, пов’язані з номером, і дозволяє власнику відновити доступ за допомогою коду розблокування екрана з попереднього пристрою. У довідці компанії також описано налаштування Better ads & Google services, яке використовує номер телефону в сервісах Google для показу релевантнішої реклами.

Як вимкнути автоматичну перевірку

Щоб вимкнути функцію, потрібно відкрити на Android «Налаштування», перейти до розділу Google, вибрати «Усі сервіси», далі «Конфіденційність і безпека», «Перевірка номера телефону» та вимкнути опцію автоматичної перевірки. На деяких моделях розділ Google може називатися «Сервіси та налаштування Google».

Вимкнення не прибирає номери, які вже прив’язані до акаунтів: їх слід видаляти вручну в налаштуваннях кожного облікового запису в розділі «Особиста інформація» — «Телефон». За даними Kaspersky, після вимкнення перевірки можуть перестати працювати RCS-чати в Google Messages, а номер не можна буде використовувати для швидкого відновлення доступу до акаунта.

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