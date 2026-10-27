Google DeepMind представила Genie 4 зі звуком і редагуванням світів — TechCrunch

Google DeepMind представила модель Genie 4 для генерування інтерактивних віртуальних світів у режимі дослідницького попереднього доступу. Вона створює синхронізований звук — музику, фонові шуми та діалоги — і дозволяє користувачам вводити текстові команди безпосередньо під час симуляції, щоб змінювати сцену, повідомляє TechCrunch.

Зміна сцени під час симуляції

За допомогою Genie 4 можна в реальному часі змінювати погоду й кут огляду камери, а також додавати до віртуального середовища людей чи предмети. Модель здатна підтримувати послідовність однієї сцени до двох хвилин — удвічі довше, ніж її попередниця Genie 3. Розробники також заявляють про поліпшену фізику симуляцій і більш людиноподібних персонажів.

Модель Gemini тісніше інтегрували з Genie 4: вона планує послідовність дій і перевіряє кадри, тоді як Genie генерує візуальну частину. У дослідницькому експерименті, пов’язаному з Gemini Robotics, модель Gemini 4 Argon розкладала завдання на кроки, а Genie 4 симулювала їх у реальному часі. Такий підхід може застосовуватися для тестування сценаріїв для роботів у симуляції до їх виконання в реальному середовищі.

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Потенційні сфери застосування

Серед можливих напрямів використання Genie 4 Google називає ігри, інтерактивне навчання та робототехніку. Тестувальники, які першими отримали доступ до продукту, також розглядають модель як інструмент для створення прототипів фільмів, зокрема на етапах пошуку ідей та підготовки розкадрування.

Водночас у Google DeepMind визнали обмеження моделі: під час тривалих симуляцій деталі й об’єкти можуть поступово втрачати стабільність, а точність звуку та читабельність тексту всередині віртуального світу ще потребують доопрацювання. Наразі Genie 4 доступна довіреним тестувальникам, а найближчими тижнями її планують відкрити передплатникам Google AI Ultra в Project Genie, а також партнерам із раннім доступом до Gemini API та Google AI Studio.

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