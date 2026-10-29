Google дозволила редагувати файли безпосередньо в чатах Gemini — The Verge

Google додала до Gemini можливість створювати, переглядати й редагувати файли безпосередньо в чаті. Користувачі можуть працювати з PDF, документами Google Docs, таблицями Google Sheets, презентаціями, файлами Markdown і TXT, а також програмним кодом, повідомляє The Verge.

Редагування без переходу до інших сервісів

Нові функції доступні всім користувачам Gemini. Попередній перегляд і редагування PDF працюють як у вебверсії, так і на мобільних пристроях. Підтримка решти форматів наразі обмежена вебверсією сервісу.

Раніше Gemini вже міг генерувати файли та пропонувати їх для завантаження. Тепер користувачі можуть змінювати створені файли в самому застосунку, не переходячи до окремих редакторів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Робота з текстом і таблицями

За даними Google, документ можна розгорнути для редагування на весь екран. Користувач також може виділити фрагмент тексту, поставити Gemini запитання щодо нього або доручити внести зміни. Наприклад, можна виділити таблицю та попросити чат-бот перетворити її на графік.

Gemini вже мав інструменти для редагування через інтеграції в застосунках Google Workspace, зокрема панель Gemini у Google Docs. Раніше цього року Anthropic також запустила в Claude можливість створювати та редагувати документи й презентації в чатах.

Читай нас у