Google дозволить школам вимкнути ШІ ціною доступу до пошуку — TechCrunch

Google планує наступного року вимикати інструменти штучного інтелекту для учнів шкіл K–12 за замовчуванням. Адміністратори закладів зможуть самостійно активувати ці функції, повідомляє TechCrunch.

Пошук пов’язали з ШІ-функціями

Зміни стосуватимуться Gemini, NotebookLM, Gemini in Classroom і Google Search. Водночас школи, які вирішать повністю обмежити використання ШІ, більше не матимуть доступу до пошуку Google, оскільки ШІ-функції інтегровані в пошукову систему.

Віцепрезидент Google з освіти Кріс Філліпс заявив The New York Times, що пошук і ШІ тісно інтегровані. За його словами, учні в закладах, які заборонять ШІ повністю, не зможуть користуватися пошуком і бачитимуть повідомлення від своєї школи про недоступність сервісу.

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Підготовка шкіл до змін

Такий підхід створює вибір для вчителів і адміністраторів: вони можуть не хотіти, щоб учні використовували ШІ-огляди Google Search для досліджень або виконання завдань, але водночас потребувати доступу до пошуковика для пошуку джерел і навчальних матеріалів.

Філліпс у блозі Google зазначив, що компанія надасть школам більше деталей у найближчі місяці, аби вони могли підготуватися до переходу. Разом із цим Google оголосила про запуск у школах Guided Learning — інструменту, який має допомагати користувачам глибше розуміти матеріал, а не лише отримувати готові відповіді.

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