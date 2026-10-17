Google почала розгортати Gmail Live для передплатників AI-планів — Engadget

Google почала розгортати Gmail Live — функцію, що дає змогу шукати інформацію у поштовій скриньці за допомогою голосових розмовних запитів. Вона розрахована на передплатників Google AI Plus, Pro та Ultra, повідомляє Engadget.

Пошук відповідей у листах

Gmail Live має знаходити деталі, заховані в листуванні та довгих ланцюжках повідомлень. Користувач може голосом запитати, наприклад, номер виходу на посадку для рейсу або дізнатися про події у школі дитини протягом тижня. Функція сканує вміст поштової скриньки та надає відповідь.

Google представила Gmail Live на конференції Google I/O минулого місяця, а тепер вивела можливість із бета-тестування. Вона схожа на голосові розмови з чатботом Gemini, але адаптована для окремих застосунків Google, зокрема Gmail, Docs і Drive.

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Docs Live і Keep Live

Компанія також розгортає Keep Live, яка перетворює голосові нотатки на структуровані списки та записи. У прикладі Google сервіс за усним описом плану пофарбувати кімнату формує список покупок і покрокову інструкцію.

Функція Docs Live дає змогу описати Gemini потрібний тип документа. Gemini може використати релевантні відомості з Gmail, Drive, Chat і вебу, щоб створити першу версію документа та допомогти скоригувати його тон. Docs Live призначена лише для передплатників Google AI Pro та Ultra. Усі три можливості найближчим часом мають стати доступними корпоративним клієнтам Google Workspace.

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