Google представила Gemini 4 Carbon для кібербезпеки — Channel NewsAsia

Google представила Gemini 4 Carbon — нову модель штучного інтелекту для завдань із кібербезпеки, програмування та інженерної розробки. Як повідомляє Channel NewsAsia, запуск моделі відбувся на тлі конкуренції Google з OpenAI та Anthropic у розробці ШІ-систем для написання коду й кібербезпеки.

Завдання моделі

У Google заявили, що Gemini 4 Carbon показує найвищі результати у завданнях із кібербезпеки, зокрема у виявленні вразливостей, їх експлуатації та виправленні програмного забезпечення. Модель також призначена для виконання складних і тривалих інженерних та програмних завдань.

За внутрішніми тестами Google, Carbon генерує захищений код із рівнем успішності більш ніж удвічі вищим, ніж Gemini 4 Argon. Компанія представила Argon за два тижні до запуску Carbon у межах розширення лінійки Gemini для розробників і корпоративних клієнтів.

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Обмежений доступ і ціна

Спочатку Gemini 4 Carbon буде доступна частині фахівців із кіберзахисту через програму Google Fairwind Program. Компанія продовжує тестувати захисні механізми моделі.

Gemini 4 Carbon коштуватиме 2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних токенів. Це відповідає початковій ціні Gemini 4 Argon.

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