Google відкрила доступ до детектора ШІ-водяних знаків — Premium Times Nigeria

Google відкрила глобальний доступ англійською мовою до платформи SynthID Detector, яка дає змогу перевіряти зображення, відео та аудіо на наявність невидимих водяних знаків, вбудованих підтримуваними системами штучного інтелекту. У Нігерії сервіс може бути додатковим інструментом перевірки сумнівного контенту напередодні загальних виборів 2027 року. Про це Premium Times Nigeria повідомляє з посиланням на заяву компанії.

Як працює SynthID Detector

Користувачі можуть завантажити медіафайл до сервісу, після чого він перевіряє його на розпізнавані водяні знаки SynthID. Такий цифровий сигнал додають до контенту під час його створення: він непомітний для людини, але його може виявити технологія Google.

Після сканування платформа повідомляє, чи був файл створений або змінений за допомогою підтримуваних ШІ-технологій. За даними Google, водяні знаки на зображеннях і відео мають залишатися доступними для виявлення після кадрування, застосування фільтрів, стиснення та зміни частоти кадрів. В аудіо сигнал не чутний для слухачів і має витримувати додавання шуму, зміну швидкості відтворення та стиснення у форматі MP3.

Детектор наразі розпізнає позначки у контенті, створеному інструментами Google та компаній-учасниць ініціативи, зокрема OpenAI, NVIDIA і Kakao. Доступ до сервісу можливий через обліковий запис Google, Apple або OpenAI. Apple, як очікується, приєднається до ініціативи пізніше.

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Обмеження перевірки

SynthID Detector не є універсальним засобом виявлення контенту, створеного ШІ. Він переважно шукає водяні знаки, додані Google або компаніями-учасницями. Тому відсутність такого знака не доводить, що файл є автентичним або повністю створеним людиною.

Сервіс також не встановлює, чи правильно описані реальні події на справжньому фото або відео: матеріал можуть поширювати з неправдивими датою, місцем або підписом. У матеріалі зазначено, що перевірку варто поєднувати з аналізом джерела, метаданих, зворотним пошуком зображень, порівнянням орієнтирів і зверненням до причетних людей чи організацій.

Google заявила, що від запуску SynthID у 2023 році вбудувала такі водяні знаки у понад 180 млрд зображень і відео, створених ШІ, а також у близько 240 тисяч років згенерованого аудіо.

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