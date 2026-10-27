Google відкрила заявки до програми альтернативних магазинів Android — Ars Technica

Google відкрила прийом заявок до програми Android Registered App Stores для сторонніх магазинів застосунків за межами США. Програма почне працювати 1 грудня 2026 року та має надати схваленим платформам спрощений спосіб встановлення застосунків на сумісні пристрої Android, повідомляє Ars Technica.

Спрощене встановлення застосунків

Користувачі схвалених магазинів зможуть встановлювати застосунки одним натисканням, подібно до Google Play. Такі магазини також отримають можливість оновлювати застосунки у фоновому режимі без додаткових дій користувача.

У Google заявили, що програма має дати стороннім магазинам більш зручний шлях до користувачів, одночасно зберігаючи вимоги до безпеки екосистеми Android. У США цей механізм не діятиме: там, відповідно до судового рішення у справі Epic Games, альтернативні магазини можуть поширюватися через Google Play. Наразі серед них у Google Play представлений Aptoide.

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Умови для учасників

Оператори магазинів повинні підтвердити захист інтелектуальної власності, видалення незаконного контенту та наявність політики конфіденційності для користувачів і розробників. Також від них вимагають постійних заходів безпеки, щоб не полегшувати поширення шкідливого програмного забезпечення. Під час подання заявки необхідно надати англійською мовою відповідну документацію та завантажити копії всіх застосунків магазину.

Участь у програмі коштуватиме 10 тисяч доларів на рік, причому оплатити внесок потрібно до розгляду заявки. Google пояснює, що кошти покриватимуть додаткову підтримку програми. Компанія також може стягувати додаткову плату за перевірку, якщо виявить у магазині проблеми зі шкідливим ПЗ.

Підтримку планують запровадити в десятках країн, переважно поза США та Європою. Водночас програма працюватиме лише на пристроях з актуальними версіями Android 17: підтримка почнеться з Android 17 QPR2, яка, як очікується, найближчими тижнями надійде на смартфони Pixel.

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