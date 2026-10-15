Google заблокував ізраїльську Discover-Tech після висновків дослідників — Cyprus Mail

Google видалив ізраїльську цифрову рекламну агенцію Discover-Tech зі своїх рекламних платформ після розслідувань, у яких дослідники заявили про відстеження інтернет-користувачів і сприяння доставленню шпигунського програмного забезпечення. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дослідження Citizen Lab і компанії з рекламної безпеки Confiant.

У Google заявили, що співпрацювали з дослідниками та заблокували Discover-Tech за «систематичне порушення» правил платформи. Європейська асоціація цифрового маркетингу IAB Europe також призупинила Discover-Tech у списку глобально схвалених постачальників після аудиту, який виявив порушення політик. Рекламна технологічна дочірня компанія Comcast Beeswax повідомила про видалення Discover-Tech зі своєї платформи.

Реклама для відстеження

За даними Citizen Lab, рекламні оголошення Discover-Tech, які часто пропонували звичайні товари на кшталт телефонів і навушників, через партнерські мережі з’являлися більш ніж на 120 тисячах сайтів та у 75 тисячах застосунків. Дослідники стверджують, що завантаження такої реклами на сторінці могло дозволяти ідентифікувати та відстежувати користувачів, а в окремих випадках — намагатися отримати номери телефонів власників смартфонів.

Співзасновник Confiant Жером Дангу заявив, що Discover-Tech поширювала щонайменше 10 млн рекламних оголошень щодня в різних країнах. За його словами, механізми обміну даними між рекламними системами, відомі як cookie matching, могли давати змогу відстежувати людей і поза межами сайтів, де демонструвалася реклама.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зв’язок зі шпигунським ПЗ

Citizen Lab і Confiant заявили, що частину оголошень використовували для доставлення на пристрої шпигунського ПЗ ізраїльської компанії Candiru. Confiant зазначила, що реклама, пов’язана з Candiru, становила лише невелику частку загального рекламного потоку Discover-Tech.

Citizen Lab повідомила, що шпигунське ПЗ Candiru, доставлене через оголошення Discover-Tech, використовували для компрометації 45 пристроїв Windows катарського телеканалу Al Jazeera у 2024–2025 роках. Дослідники заявили, що підтвердили це за мережевими журналами, якими з ними поділилася медіакомпанія.

За твердженням Citizen Lab, такі оголошення також відображалися в мережах ООН, НАТО, Європейської комісії та понад десятка національних урядів. Міністерство торгівлі США у 2021 році внесло Candiru до чорного списку за звинуваченнями у постачанні шпигунського ПЗ, яке використовували для зловмисного націлювання на посадовців, журналістів, активістів і науковців.

Читай нас у