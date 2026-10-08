Google запускає універсального агента Gemini для бізнесу — The Verge

Google оголосила про запуск універсального ШІ-агента Gemini для корпоративних клієнтів. Інструмент буде доступний у застосунку Gemini Enterprise та дасть змогу спілкуватися з агентом і доручати йому робочі завдання в одному інтерфейсі, повідомляє The Verge.

Робота між застосунками та пристроями

Gemini зможе працювати безпосередньо у сервісах Google Workspace, зокрема Gmail, Drive, Docs, Sheets і Calendar. Взаємодіяти з агентом також можна буде з мобільного пристрою, комп’ютера, через вебверсію та сторонні застосунки, серед яких Slack і Microsoft 365.

Оскільки інструмент працює у хмарі, він зберігатиме однаковий контекст на всіх підключених пристроях. За даними Google, Gemini автоматично обиратиме ШІ-модель, що найкраще відповідатиме конкретному завданню.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Субагенти та корпоративна ідентичність

Компанія заявила, що Gemini зможе залучати спеціалізованих субагентів для виконання окремих робочих завдань. Також він може діяти як агент-колега з окремою ідентичністю та власною електронною адресою формату @agents.company.com.

Наразі новий агент доступний лише корпоративним клієнтам у межах закритого попереднього тестування. Раніше Google представила споживчого агента Gemini Spark, який передплатники можуть використовувати для завдань у Workspace та в інтернеті через окремий інтерфейс у застосунку Gemini.

Читай нас у