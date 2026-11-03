Google запустила Dreambeans в Індії з підтримкою 13 місцевих мов — TechCrunch

Google запустила в Індії експериментальний ШІ-застосунок Dreambeans, що автоматично створює персоналізовані ілюстровані історії на основі цифрової активності користувача. Це перший ринок для сервісу за межами США. Як повідомляє TechCrunch, застосунок для Android та iOS підтримує 13 місцевих мов, серед яких гінді, пенджабі, тамільська, телугу та бенгальська, а також англійська.

Історії без запитів

Dreambeans представили в червні. Застосунок використовує дані з підключених сервісів Google, зокрема Calendar, Gemini, Gmail, Photos, Search і YouTube, щоб без текстового запиту генерувати візуальні історії про інтереси та повсякденне життя користувача. Спершу сервіс створював статичні ШІ-ілюстрації, а згодом Google додала можливість анімувати зображення в окремих історіях за допомогою моделі генерації відео Veo.

У Google пояснили вибір Індії значним інтересом користувачів до застосунку та широким використанням сервісів компанії в країні. Менеджерка продукту Google Гезде Ознур зазначила, що в Індії високою є частка користувачів, які одночасно використовують Gemini, Gmail і Google Photos.

Мовні та приватнісні обмеження

Попри підтримку багатьох мов, користувач може обрати для створених історій лише одну мову одночасно. Dreambeans може аналізувати інформацію з сервісів Google різними мовами, однак поки не генерує історії зі змішаними мовами. Це може бути обмеженням для користувачів, які поєднують гінді та англійську в повсякденному спілкуванні.

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Користувачі можуть самостійно визначати, які сервіси Google підключати до Dreambeans, та від'єднувати їх у будь-який момент. Дані застосунку також можна видалити у самому застосунку. За словами Ознур, інформація, видалена з підключених сервісів, прибирається й із системи персоналізації Dreambeans. Користувачі можуть попросити застосунок не показувати історії на певні теми, зокрема пов'язані з роботою.

Показники у США

За оцінками Sensor Tower, від дебюту в США Dreambeans завантажили майже 55 тисяч разів. Близько 63% цих завантажень припали на вересень, коли Google відкрила доступ до застосунку для всіх американських користувачів віком від 18 років. У жовтні кількість завантажень скоротилася на 84% порівняно з попереднім місяцем — приблизно до 5,5 тисячі.

Dreambeans доступний лише власникам особистих акаунтів Gmail, а не корпоративних облікових записів. Створені історії бачить тільки власник акаунту. Google також вивчає можливість розширити функції застосунку, щоб він не лише пропонував персоналізовані історії та рекомендації, а й допомагав користувачам діяти на основі цих пропозицій.

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