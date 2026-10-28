У США губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул підписала закон, покликаний захистити дітей від потенційної шкоди під час використання ШІ-чатботів. Як повідомляє Engadget, документ зобов’язує ШІ-компанії перевіряти вік користувачів. Вони мають запропонувати щонайменше один спосіб верифікації, який не ґрунтується винятково на державному посвідченні особи, а отримані відомості про вік повинні видаляти після використання.

Обмеження для чатботів

Якщо користувачеві немає 18 років або компанія ще не підтвердила, що він є повнолітнім, чатбот повинен дотримуватися визначених обмежень. Зокрема, він не може видавати себе за реальну людину, стверджувати, що є живим, або заявляти про наявність людських емоцій.

Закон також забороняє чатботам стверджувати, що вони мають із дитиною особисті, романтичні чи професійні стосунки, або виступати для неї авторитетною особою. Їм не можна ставити непрохані запитання про емоції чи використовувати приватну медичну та особисту інформацію дитини з попередніх розмов. Чатботам також заборонено заохочувати або сприяти самогубству, самоушкодженню, розладам харчової поведінки, уживанню наркотиків чи алкоголю.

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Окремо закон забороняє спонукати дітей зберігати таємниці, ізолюватися або не звертатися по допомогу до батьків, інших довірених дорослих чи фахівців. Заборонено також сексуально відвертий контент і матеріали сексуального насильства над дітьми.

Штрафи та захист відеонянь

Для подання скарг створять сайт, через який громадськість зможе звертатися до генерального прокурора штату Нью-Йорк. За порушення компаніям можуть призначити цивільний штраф до 25 тисяч доларів за кожен випадок, а також відшкодування збитків, реституцію та інші заходи правового захисту. Вони також можуть бути зобов’язані видалити незаконно зібрані дані й моделі, навчені на такій інформації. Закон набуде чинності через шість місяців.

Гокул також підписала окремий закон щодо підключених до інтернету відеонянь, які продають у штаті. Такі пристрої повинні запобігати несанкціонованому перегляду або прослуховуванню активності, яку вони фіксують. На відеонянях мають розміщувати попередження про важливість використання засобів безпеки й ризики незахищених з’єднань. Цей закон почне діяти через 90 днів.

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