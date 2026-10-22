Helion отримала $175 млн на напівпровідники та ще $50 млн інвестицій — TechCrunch

Американський стартап Helion отримав $175 млн на дослідження, розробку та виробництво вдосконалених напівпровідників і силової електроніки для своїх термоядерних електростанцій. Як повідомляє TechCrunch, трирічну федеральну винагороду надало Міністерство торгівлі США в межах CHIPS Act. Окремо компанія оголосила про $50 млн приватних інвестицій, не розкривши ім’я інвестора.

Виробництво у штаті Вашингтон

Федеральне фінансування має допомогти Helion створити у штаті Вашингтон автоматизовані потужності для виробництва напівпровідникових модулів, їхнього пакування та тестування. Ці компоненти мають постачати для термоядерної установки, яку компанія нині будує.

Нова виробнича лінія, за даними Helion, стане першою у США, що випускатиме цей клас напівпровідників. Їх застосовують не лише в термоядерній енергетиці, а й у промисловості, очищенні стічних вод, медицині та оборонній сфері.

Понад $100 млн спрямують на дослідження напівпровідників і передових технологій пакування у штаті Вашингтон. Близько $80 млн передбачено для досліджень у Вермонті, зокрема для розробки інструментів, дизайну та виробничих процесів у співпраці з GlobalFoundries.

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Розрахунок на вищу ефективність

За словами співзасновника і генерального директора Helion Девіда Кертлі, наявні силові електронні пристрої втрачають від 5% до 10% електроенергії, що проходить через них. Він заявив, що зменшення цих втрат удвічі може подвоїти вихідну потужність термоядерної системи.

Helion розробляє реактор із конфігурацією з оберненим магнітним полем. Компанія прагне безпосередньо перетворювати енергію термоядерних реакцій на електрику, а не використовувати її для нагрівання пари, яка обертає турбіну. У такій схемі ефективність силової електроніки є ключовою складовою.

Стартап будує свою першу електростанцію Orion і прагне до 2028 року постачати електроенергію Microsoft через мережу. Кертлі зазначив, що результати досліджень за федеральною програмою не встигнуть застосувати на Orion до запуску, але їх розраховують використати на наступних електростанціях Helion. Загалом компанія залучила понад $3,2 млрд.

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