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Моіс Навон людина, про яку складно відповісти хто він. Комп’ютерний інженер, один із тих, хто стояв біля витоків Mobileye, компанії, що навчила автомобілі «бачити» дорогу. Рабин, філософ, дослідник і наче ще кілька людей в одній особі. Він однаково захоплено говорить про архітектуру мікрочипів, людський мозок, штучний інтелект, релігію та сенс життя. Навіть про складні інженерні речі пояснює так, що хочеться слухати, навіть якщо останній раз ви мали справу з фізикою ще у школі.

Професійний шлях Моіса Навона теж не схожий на стандартну кар’єрну біографію, радше на постійний статус «в пошуку» Від Каліфорнії та університетських лабораторій до Ізраїлю, від інженерних розробок — до технології, яка змінила автомобільну індустрію. А між усім цим він ще шукає відповіді на питання, котрі не завжди вирішують формули і комп’ютери. І Моіс Навон їх знаходить.

Журналісту UA.News пощастило поспілкуватися з Моісом Навоном у самому серці Єрусалиму. Цікаво, що Навон розповідає про технології з азартом людини, яка досі щиро дивується тому, як їй вдалося це створити. Не боїться жартувати над собою та має рідкісний талант говорити про складні речі так просто, щоб змусити замислитися над великими і дуже серйозними питаннями.

Далі — пряма мова людини, яка навчила автомобілі бачити світ, а сама звикла дивитися на нього трохи ширше, ніж оточуючі.

Чип, який навчив автомобілі бачити дорогу

Так, саме я розробляв чип, який сьогодні встановлюють в автомобілях по всьому світу. Він керує системами допомоги водієві (ADAS) у понад 250 мільйонах машин, і ця цифра постійно зростає. Це той самий чип, за який Intel заплатила Mobileye $15,3 мільярда. То був найбільший екзит в історії Ізраїлю і друга за величиною покупка, яку коли-небудь здійснювала Intel.

Поставте собі запитання: чому найбільший виробник чипів у світі, який випускає тисячі різних процесорів для найрізноманітніших індустрій, прийшов до ізраїльської компанії, що розробляла фактично один чип? І заплатив за неї такі гроші?

Щоб зрозуміти цю історію, треба розібратися, що саме ми створили і чому наша технологія виявилася настільки важливою для автомобільної промисловості.

Mobileye заснував Амнон Шашуа, на той час завідувач кафедри комп'ютерних наук Єврейського університету в Єрусалимі. Він займався дослідженнями, писав наукові статті, викладав. Під час однієї з лекцій на Далекому Сході Амнон розповідав про свої дослідження і заявив, що можна виявляти об'єкти за допомогою однієї камери. Хтось із залу перепитав: «Ви маєте на увазі тривимірні об'єкти в тривимірному просторі за допомогою однієї камери?»

«Так-так», — відповів Амнон і продовжив лекцію.

Коли він зійшов зі сцени, до нього підійшли інженери Toyota. Вони роками працювали над цією проблемою і були переконані, що для визначення глибини потрібні дві камери — як у людини два ока. Амнон Шашуа запропонував інший підхід: навчити комп'ютер оцінювати відстань за допомогою однієї камери.

Одного разу в Музеї науки в Бостоні я побачив цікавий експеримент. У скляній коробці лежали звичайні речі: чашка, олівець, йо-йо. Якщо дивитися на них крізь маленький отвір збоку, вони здавалися пласкими, наче зображення на постері. Це демонструвало, як мозок використовує контекст, щоб оцінювати глибину навіть одним оком.

Амнон припустив, що комп'ютер можна навчити робити те саме. Інженери Toyota не повірили, але запропонували йому $100 тисяч, щоб довести, що це можливо. Амнон повернувся до Єрусалимського університету, зібрав команду аспірантів та інженерів, підключив комп'ютери до камери на лобовому склі фургона і вони впоралися! Система навчилася розпізнавати тривимірні об'єкти за допомогою лише однієї камери.

Це був важливий прорив: одна камера означала не лише меншу вартість, а й значно нижчі вимоги до обчислювальних потужностей. Щоправда, академічна розробка працювала лише з частотою близько дев'яти кадрів на секунду. Для автомобіля цього було замало: система мала реагувати значно швидше, щоб водій встиг загальмувати.

Тоді Амнон найняв кількох інженерів, серед яких був і я. Ми взяли алгоритми, програмне забезпечення та апаратну частину й поставили перед собою завдання вмістити все в один чип, здатний обробляти 30 кадрів на секунду, приблизно з такою ж швидкістю, як людське око.

Чому камери замість дорогих радарів

Коли я прийшов до Mobileye, генеральний директор запросив мене до свого кабінету й пояснив, над чим працює компанія. Ми розробляли ACC — адаптивний круїз-контроль (Adaptive Cruise Control).

Принцип простий. Ви хочете їхати зі швидкістю 100 км/год, але бачите, що автомобіль попереду рухається зі швидкістю 50 км/год. Система сповільнює вашу машину, допомагає тримати дистанцію, а коли дорога звільняється — знову розганяє її до заданої швидкості. На початку 2000-х така функція була доступна лише в дуже дорогих автомобілях, наприклад Jaguar. Причина — радарні технології. Радар чудово вимірює відстань, але тоді коштував кілька тисяч доларів. За такої ціни його неможливо встановити в кожен автомобіль.

У Mobileye запропонували інший підхід: навіщо нам дорогий радар, якщо можна використати недорогу камеру та наш чип? Ми хотіли зробити систему, яка коштуватиме приблизно $100. Тоді її можна буде встановлювати не лише в автомобілі преміумкласу, а й у звичайні машини. Саме на цій інноваційній ідеї й будувалася Mobileye: розпізнавати навколишній світ за допомогою однієї камери та спеціально розробленого чипа.

Коли мене наймали, мені запропонували опціони й зарплату, яка була нижчою за ту, яку я отримував раніше. Але це ж стартап. Генеральний директор сказав: «Не хвилюйтеся, через два роки у нас буде екзит».

Він був наївним, я був наївним або ми обоє не розуміли, скільки часу насправді потребує така розробка. Адже спочатку треба створити логіку чипа, потім приблизно рік витратити на симуляцію, ще рік на перетворення розробки на кремній, потім тестувати його і зрештою встановити в автомобіль. Від початку роботи до появи системи в серійному автомобілі могло минути п'ять-шість років.

Ми цього тоді не знали. Просто взялися до роботи.

Коли гроші закінчилися: перший комерційний продукт

Один рік перетворився на два, два — на три, три — на чотири. І одного дня генеральний директор прийшов до нас і сказав: «Гроші закінчилися. Ми маємо продавати цей чип уже сьогодні. Не можемо чекати, поки він потрапить у серійні автомобілі». А як продавати технологію, якщо продукт, заради якого все створювалося, ще не готовий для масового ринку?

Зрештою придумали пристрій для вторинного ринку — aftermarket-продукт. Така невелика коробочка, яку кріпили на лобове скло автомобіля. Спереду розташовувалася камера, а всередині — наш чип. Чип аналізував дорожню ситуацію й передавав сигнали на дисплей на панелі приладів.

Система могла попередити водія, що до зіткнення з автомобілем попереду залишилося приблизно 2,5 секунди. Допомагала тримати дистанцію. Якщо водій під'їжджав надто близько до іншої машини або виїжджав зі своєї смуги без увімкненого поворотника, пристрій подавав звуковий сигнал. Ми не надто цікавилися цим ринком. Наша мета полягала в тому, щоб встановлювати технологію безпосередньо на автомобільному конвеєрі. Але гроші були потрібні вже зараз, тому вирішили: гаразд, продаватимемо цей пристрій, заробимо трохи коштів і продовжимо розробку.

Несподівано продукт зацікавив інші компанії. Страхові хотіли з'ясувати, чи допоможе він зменшити кількість аварій і заощадити на виплатах. Служби безпеки цікавилися, чи можна за допомогою такої системи знизити аварійність у країні.

Я ніколи не забуду вечір, коли генеральний директор розповів нам результати випробувань, які проводили сторонні організації. Це була велика корпоративна вечеря. Генеральний директор Зеєв Дгані, який згодом вивів компанію на біржу, підвівся, щоб виголосити традиційну промову. Ви ж знаєте, як зазвичай виступають керівники компаній на таких заходах: «Ми робимо успіхи. Працюйте старанніше. Ми досягнемо більшого». На те, щоб сказати ці три речення, їм зазвичай потрібно 20–30 хвилин. Але того вечора все було інакше. На обличчі генерального директора не було звичної усмішки. Він не читав стандартну промову. Він подивився на нас і сказав: «Знаєте що, хлопці? Ми рятуємо життя».

Ми здивувалися. Адаптивний круїз-контроль здавався розкішною функцією для автомобілів. Яке ще рятування життя? Виявилося, що компанії, які порівнювали поведінку водіїв із нашою системою та без неї, отримали дуже промовисті результати. Водії, які користувалися пристроєм, значно рідше потрапляли в аварії. А якщо зіткнення все ж відбувалося, то аварія, яка могла закінчитися смертю, іноді обмежувалася пошкодженим бампером. Система попереджала водія про небезпеку заздалегідь, і той встигав натиснути на гальма.

Тоді Mobileye змінила напрямок. Ми перестали бути компанією, яка просто виробляє пристрій для автомобілістів. Ми зрозуміли, що працюємо в індустрії безпеки.

Від попередження про аварію до систем ADAS

Так ми в компанії усвідомили, що існує ціла галузь — ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), тобто передові системи допомоги водієві. І наша технологія могла мати набагато більше застосувань, ніж ми спочатку уявляли.

Якщо система може попередити людину про неминуче зіткнення, чому б не навчити її самостійно натискати на гальма? Так з'являється функція автоматичного екстреного гальмування — AEB (Automatic Emergency Braking). Якщо вона може попередити водія, що автомобіль виїжджає зі смуги, то чому б не допомогти йому залишатися в межах розмітки? Це функція утримання смуги руху — LKA (Lane Keeping Assist).

Ці можливості поступово перетворилися на окрему індустрію. Уряди враховують наявність систем безпеки, коли оцінюють автомобілі. Страхові компанії можуть пропонувати знижки на поліси для машин, обладнаних такими функціями.

Mobileye вдалося об'єднати різні функції ADAS в одному чипі. Сьогодні компанія займає понад 75% світового ринку таких систем, а її технології встановлені більш ніж у 250 мільйонах автомобілів. І це був не останній поворот у розвитку компанії.

Ми були в країні стартапів

Одного дня кілька наших інженерів прийшли до керівництва й сказали: «Знаєте, ми контролюємо гальма, газ і кермо. Фактично ми контролюємо автомобіль. Чому б нам не створити автономну машину?» У багатьох інших компаніях вони напевно почули у відповідь: «У нас немає клієнтів на автономні автомобілі. Повертайтеся до роботи». Але ми були в Ізраїлі — у країні стартапів. Тому генеральний директор відповів: «Цікава наукова ідея. Візьміть ось цю Audi і спробуйте щось зробити з нею в гаражі».

Інженери зібрали невелику команду, взяли три чипи, з'єднали їх на одній платі та підключили до восьми камер, які охоплювали автомобіль з усіх боків. Усього за рік вони створили автономний автомобіль, який працював виключно на камерах. Ця машина проїхала від Єрусалиму до Мертвого моря в режимі, коли водієві не потрібно було тримати руки на кермі.

Автономний автомобіль без дорогих сенсорів

Я наголошую, що автомобіль працював лише на камерах, тому що інші гравці ринку тоді використовували лідарами — великі сенсори, які обертаються і які, наприклад, Google, встановлював на дахи своїх машин. Один такий сенсор тоді коштував понад $100 тисяч. А ми змусили автомобіль рухатися від Єрусалиму до Мертвого моря без участі водія, використовуючи платформу, яка загалом коштувала близько двох тисяч доларів. Це зовсім інша економіка. Така система мала шанс стати комерційно життєздатною. Щоправда, клієнтів саме на автономні автомобілі в нас тоді ще не було. Натомість були замовники на системи ADAS.

І ось до нас прийшла Tesla: «Що це таке? Ми хочемо це мати!» За нею зацікавилися Audi, Nissan, Volkswagen та майже всі великі автомобільні компанії, які ви можете назвати. Майже всі. Крім Toyota. А саме Toyota свого часу дала нам перші гроші на перевірку ідеї Амнона. Однак потім компанія заявила: «Ви довели, що це можливо. Ми японці, працюємо для японців. Бувайте». І пішла до NEC (японського аналога Intel).

Toyota попросила NEC створити потужний процесор для обробки зображень. Звісно, не можна звинувачувати компанію за те, що вона працює зі своїми партнерами. Та знаєте що? Я ніколи не забуду день, коли нам повідомили, що Toyota виїхала з автосалону на автомобілі з чипом NEC і цей чип згорів одразу після ввімкнення. Чому так сталося?

Як працює чип Mobileye

Базова архітектура комп'ютера відома як архітектура фон Неймана. Якщо спростити, вона складається з пам'яті, блоку керування та математичного блоку, який виконує обчислення. Наприклад, коли ви дивитеся фільм на телефоні, файл зберігається в пам'яті, програма керує його відтворенням, а процесор виконує необхідні операції, щоб зображення з'явилося на екрані.

NEC, очевидно, створила універсальний чип, побудований за таким принципом. Наш був іншим: він мав виконувати лише ті операції, які потрібні для аналізу дорожньої ситуації. Поясню на прикладі трекера — одного з блоків, за розробку якого відповідав я. Його завдання — відстежувати автомобілі кадр за кадром. Скажімо, потрібно стежити за Ferrari, який рухається дорогою.

Людина бачить автомобіль як зображення, але для чипа це лише набір чисел. Кожен піксель має своє значення. Ми використовуємо чорно-біле зображення, оскільки обробляти його простіше, ніж кольорове. Для кожного пікселя виділяється вісім бітів, що дає 256 можливих значень від чорного до білого з усіма відтінками сірого.

Отже, зображення перетворюється на набір чисел, а візуальне завдання — на математичне. Щоб відстежити автомобіль, потрібно порівняти два послідовні кадри й визначити, наскільки змінилося його положення. Для цього чип зіставляє значення відповідних пікселів, віднімає одне від одного й підсумовує різницю. Якщо результат близький до нуля, зображення майже не змінилося. Якщо різниця велика, автомобіль міг зміститися або взагалі зникнути з поля зору.

На звичайному комп'ютері для цього довелося б постійно звертатися до пам'яті, отримувати пікселі, виконувати обчислення й переходити до наступних. Якщо робити це для тисяч пікселів із частотою 30 кадрів на секунду, процесор матиме величезне навантаження. Тому ми розробили спеціалізоване апаратне забезпечення. Замість універсального процесора створили систему, яка одночасно отримує рядки пікселів із двох зображень і обробляє їх за допомогою окремих блоків віднімання та суматора. Поки одна операція виконується, наступні дані вже надходять у систему.

Це називається конвеєрною обробкою. Вона дозволяє чипу працювати швидко й ефективно, не витрачаючи зайвих ресурсів. Завдяки цьому його можна розмістити в невеликому пристрої на лобовому склі автомобіля. Він працює навіть у спекотній пустелі, влітку, без вентилятора й не перегрівається.

У 2008 році ми отримали нагороду за найкращий електронний дизайн в автомобільній індустрії. І, мабуть, це одна з причин, чому згодом нами зацікавилася Intel.

Чому Intel вирішила купити Mobileye

У 2014 році Intel оголосила про партнерство з BMW і Mobileye. Ми заявили, що разом виведемо на ринок комерційно доступний автономний автомобіль. Для Mobileye це був перший великий контракт у сфері автономного транспорту.

Але всередині Intel ситуація спочатку виглядала дещо інакше. У компанії дивилися на партнерів і не дуже розуміли, навіщо їм Mobileye. BMW виробляє автомобілі — це зрозуміло. Але Mobileye робить чипи. Intel теж робить чипи. Ба більше, майже вся електронна плата керування автомобілем складалася з компонентів Intel. І лише один чип на ній був не їхній.

Можете здогадатися, чого хотіла Intel? Позбутися нас. Представники компанії щодня приходили до Mobileye й розпитували, як працюють наші інтерфейси, як ми створили ті чи інші рішення. Вони намагалися зрозуміти нашу технологію, щоб відтворити її самостійно. Але через кілька місяців сталося дещо несподіване. Генеральний директор Intel приїхав до Ізраїлю, зібрав співробітників Mobileye в Єрусалимському театрі й сказав зі сцени: «Ми спостерігали за вами місяцями. І вирішили, що краще купити вас, ніж перемогти». Так і відбувся екзит. Intel придбала Mobileye за $15,3 мільярда.

Ця угода мала значення не лише для нашої компанії. В Ізраїль надійшло стільки грошей, що це позначилося навіть на валютному курсі. Але ще важливішим стало те, як після цього почали сприймати країну. Генеральний директор Intel, оголошуючи про угоду на міжнародному телебаченні, сказав: «Знаєте, Intel такою ж мірою є ізраїльською компанією, як і американською».

Формально це не зовсім так: Intel американська компанія, яка має великі операції в Ізраїлі. Важливим було саме те, що керівник одного з найбільших виробників чипів у світі публічно наголосив на ізраїльському складнику цієї історії.

Mobileye, до речі, теж не позиціонувала себе як ізраїльська компанія. Ми були зареєстровані в Нідерландах, а в Єрусалимі розташовувався наш центр досліджень і розробок. Тоді багато компаній намагалися не надто підкреслювати зв'язок з Ізраїлем. Але після угоди з Intel ситуація змінилася. Раптом усі захотіли асоціювати себе з Ізраїлем. Відбулося те, що я називаю зміною парадигми. Люди почали дивитися на Ізраїль не лише як на маленьку країну зі складною політичною та безпековою ситуацією, а як на інноваційну суперсилу. Як на місце, звідки світ отримує науку, технології, медичні розробки та промислові рішення.

Що потрібно, щоб створити технологічну компанію

Кілька років тому до Ізраїлю приїхала група інвесторів із Китаю. Вони представляли Sinochem Corporation, компанію, пов'язану з будівництвом Шанхайських веж. Разом із генеральним директором та приблизно двадцятьма топменеджерами вони провели в Ізраїлі два тижні, вивчаючи досвід місцевих компаній. Їх цікавило, у чому секрет ізраїльських інновацій і як створювати успішні технологічні бізнеси. Вони побували у багатьох компаніях, аж потім дісталися до мене. Вони хотіли знати конкретно: як ми створили Mobileye? Як нам це вдалося?

Я відповів, що нашого генерального директора запитували про це багато разів. На одній із корпоративних вечерь він навіть підсумував, що потрібно для створення такої компанії. По-перше, потрібна новаторська ідея. Щось, що інші вважають неможливим. Наприклад, виявлення тривимірних об'єктів у тривимірному просторі за допомогою однієї камери.

По-друге, потрібно вміти витримувати фінансові удари. Історія про те, як у нас закінчилися гроші й довелося терміново шукати спосіб продавати чип, лише один із багатьох таких випадків. Ми неодноразово опинялися за крок від банкрутства. Якби тоді не знайшли виходу, ви б ніколи не почули про Mobileye. Ми брали кредити, залучали інвестиції, скорочували команди й робили все можливе, щоб компанія залишалася на плаву.

По-третє, потрібна витримка. Не можна розраховувати, що екзит відбудеться через два, п'ять чи навіть десять років. Mobileye вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу через 14 років після заснування. Ще три роки знадобилося, щоб компанію придбала Intel. Загалом 17 років без екзиту.

І, нарешті, треба вміти змінювати напрямок, робити півот. Ми починали з адаптивного круїз-контролю, потім перейшли до систем ADAS, а згодом до автономних автомобілів. Якби ми вперто трималися лише початкового задуму, історія Mobileye могла б скластися зовсім інакше.

Генеральний директор любив цитувати Томаса Джефферсона: «Я вірю в удачу і помітив: що наполегливіше я працюю, то більше удачі маю». Як рабин, я дозволив собі трохи перефразувати цю думку. Я вірю, що наполегливіше людина працює, то більше Бог їй допомагає. Я вірю, що є Творець і Він хоче, щоб ми виправляли світ. Якщо ми намагаємося виконувати Його волю, Він допомагає нам у цій роботі.

Гід, який супроводжував китайських інвесторів, почув це й одразу підбіг до мене: «Забудьте про Бога! Вони ж стовідсоткові атеїсти!». Я подивився на гостей і сказав: «Отже, я чув, що ви атеїсти». Вони посміхнулися й кивнули.

Тоді я залишив їм запитання, на яке, на мою думку, немає простої відповіді. Питання єврейського народу. Дві тисячі років тому євреї жили на цій землі. Потім прийшли римляни, вигнали нас і розсіяли по всьому світу. Де б ми не опинялися, нас не надто любили, а часто намагалися знищити. І досі намагаються.

Але ми вижили. Більше того, повернулися на свою землю, відбудували країну й досягли такого успіху, що тепер люди з усього світу приїжджають сюди, щоб зрозуміти, як це стало можливим. Марк Твен ще в XIX столітті писав: «Все на світі смертне, крім єврея. У чому секрет його безсмертя?» Історія єврейського народу не вписується у звичні закономірності історичного розвитку. Тоді я запитав китайських інвесторів: як ви це поясните? Дехто називає це удачею. Я називаю це Божою допомогою.

Технології мають служити людині

Я розповідаю цю історію не лише для того, щоб пояснити, як з'явилася Mobileye. Я хочу щоб люди розуміли, чим насправді є Ізраїль. Для мене це пов'язано з ідеєю, про яку багато років тому говорив мій керівник у NASA: тіккун олам — виправлення світу. Ми віримо, що наука й технології можуть зробити його кращим місцем. І саме цим намагаємося займатися. Але я завжди наголошую: технології потрібно розглядати в етичних межах. Вони можуть принести величезну користь, а можуть завдати великої шкоди. Сам факт, що ми здатні щось створити, ще не означає, що ми повинні це робити.

Саме тому я викладаю етику та штучний інтелект інженерам у Бангорському університеті та університеті Бар-Ілан. Також виступаю перед студентами й фахівцями в різних країнах. Я читав лекції в багатьох американських університетах: від Корнелла, Гарварду та UCLA до університетів Техасу, а також у Лондоні, Гонконгу та Південній Америці.

Я розповідаю про ізраїльський досвід усім, хто готовий слухати. І хочу, щоб люди бачили не лише технологічні продукти, а й те, що стоїть за їхнім створенням: ідеї, наполегливість, відповідальність і розуміння мети.

Моіс Навон: серфінг в Каліфорнії та успіх Mobileye

Я народився не в Ізраїлі. Я виріс у Лос-Анджелесі, у світській єврейській родині. Не був релігійним, мав чудове дитинство. У 1980-х займався серфінгом, катався на скейтборді, коротше кажучи, жив звичайним каліфорнійським життям.

Але у сім чи вісім років, я вперше серйозно задумався про смерть. Я дізнався, що люди помирають, і запитав себе: який тоді сенс нашого існування, якщо одного дня ми просто зникнемо? Для хлопця, який виріс у Лос-Анджелесі, відповідь знайшлася швидко: їж, пий і веселися, бо завтра ми помремо. Але потім я подумав: якщо після смерті ти зникаєш настільки остаточно, що навіть не пам'ятаєш, що колись існував, то який сенс у такому «їж, пий і веселися»?

Мої батьки не були релігійними й не надто цікавилися філософією. Тож я повернувся до серфінгу. Займався ним усю юність, був у серфінг-команді Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA), де вивчав комп'ютерну інженерію.

На другому курсі я отримав студентське стажування в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL). Для студента-інженера це був неабиякий успіх. Пам'ятаю перший робочий день: прийшов раніше, зустрівся з керівником, він розповів про інженерні завдання, показав кампус. Потім ми пішли до їдальні. Він сказав: «Замовляй усе, що хочеш».

Я відчув запах гамбургерів і замовив чизбургер. Керівник скривився. Я подумав, що їжа тут погана, і запропонував узяти щось інше. Він знову скривився. Тоді я сказав, що не вмію читати обличчя: «Якщо ви прямо не скажете, що чизбургери тут погані, я візьму те, що мені подобається». Здається, це був останній чизбургер у моєму житті.

Виявилося, що мій керівник був релігійним євреєм. А в юдаїзмі існує сувора заборона на змішування м'ясного й молочного. Протягом наступних двох років стажування ми половину дня говорили про інженерію, а другу половину — про єврейську філософію.

Він пояснював мені, що є Творець, що людина має душу й певну мету. Ми тут не просто для того, щоб жити заради власного задоволення. Ми маємо працювати над собою і намагатися зробити світ кращим. На івриті це називається тіккун олам — виправлення світу. Поступово ці ідеї почали мені відгукуватися, зрозумів, що хочу займатися чимось більш осмисленим. Хоча тоді я був головою приймальної комісії студентського братства в UCLA. Якщо ви бачили американські фільми про студентські братства, то знаєте, що це означає: вечірки, вечірки й ще раз вечірки. Голова приймальної комісії організовує їх на початку навчального року, а потім передає справу іншим.

Одного разу на великій вечірці я тримав у руках шматок піци з пепероні й раптом згадав слова керівника NASA про заборону змішувати м'ясне та молочне. Тож просто витягнув із піци шматочки пепероні. Для тих, хто знається на єврейському законі, це, звісно, нічого не змінює: страва все одно не стає кошерною. Та це був один із моментів, коли я почав по-справжньому замислюватися над своїм єврейським корінням.

Поки я 16 років працював над чипами для Mobileye, шість із них паралельно навчався в єшиві «Мерказ ха-Рав». Вона розташована приблизно за десять хвилин від офісу компанії. Я ходив туди двічі на тиждень і зрештою став ортодоксальним рабином. Тож я одночасно інженер і рабин.

Як я переїхав до Ізраїлю

Під час навчання в UCLA я познайомився з дівчиною, котра також виросла у світській єврейській родині. Разом ми почали більше цікавитися юдаїзмом, одружилися й одного дня вирішили: якщо вже хочемо пройти цей шлях, то варто жити на землі євреїв. Треба переїжджати до Ізраїлю.

Я почав надсилати резюме американським інженерним компаніям, які мали філії в Ізраїлі. Очікувано, отримав чимало відмов. Ніхто не хотів наймати людину, яка перебувала за десять тисяч кілометрів. Дружина сказала: «Знаєш що, давай просто поїдемо. Люди так роблять». Але я заперечив, мовляв не знаю таких людей і не збираюся їхати невідомо куди без роботи.

Приблизно тоді я працював в інженерній компанії в Лос-Анджелесі. Там було кілька ізраїльських інженерів, які приїхали за програмою академічної відпустки: на рік попрацювати в Америці, набратися досвіду й заробити грошей. Ми подружилися.

Одного дня один із них зайшов до мого кабінету й поклав на стіл факс від IBM Israel. Компанія збиралася приїхати до Лос-Анджелеса, щоб провести співбесіди на дев'ять чи десять інженерних посад. Я запитав, навіщо він показує мені цей факс, адже я нікому не казав, що збираюся переїжджати до Ізраїлю. Він відповів: «Подумав, тобі буде цікаво».

Звісно, я надіслав резюме в компанію й отримав запрошення на співбесіду з генеральним директором IBM Israel Йосефом Равівом. Він був одним із людей, які фактично закладали основу ізраїльської технологічної індустрії. Ще в 1970-х роках він привіз IBM до кампусу Техніону в Хайфі, задовго до того, як слово «стартап» стало звичним.

Ми зустрілися в готелі Beverly Hills Hilton. Він сказав, що моє резюме має непоганий вигляд, але мені потрібно пройти технічну співбесіду. Сам він її провести не міг, зате керівник групи розробки чипів наступного тижня мав бути в аеропорту Сан-Франциско. Чи можу я зустрітися з ним там? Я подумав, що квиток до Сан-Франциско коштуватиме дешевше, ніж до Ізраїлю, і погодився.

Керівника звали Арун Арун. Він був відомою людиною в технологічному середовищі: свого часу став першим генеральним директором Apple Israel, очолював Ізраїльське інноваційне управління, а тоді керував групою розробки чипів в IBM. Ми зустрілися у VIP-залі аеропорту. Здавалося, усе має бути дуже просто. Але Арун також був завідувачем кафедри комп'ютерних наук у Техніоні, тому його уявлення про технічну співбесіду полягало в тому, щоб ставити мені запитання з іспитів для своїх студентів.

Навколо люди дивилися телевізор, слухали музику, відпочивали, а я намагався відповідати на запитання, до яких навіть не мав відповідної підготовки. Співбесіду я провалив. Арун подякував мені, я зібрав речі й пішов.

Дійшовши до виходу з VIP-зали, я раптом подумав: «Боже мій, ти щойно втратив свій шанс переїхати до Ізраїлю. Не можна цього допустити». Я розвернувся й пішов знову до Аруна. Він сидів на дивані. Я сказав: «Послухайте, ви знаєте те, чого не знаю я. Але ви не знаєте того, що знаю я. Я майже десять років працюю в цій індустрії, розробляв різні цікаві проекти. Зокрема, працював над системою "Зоряних війн"».

Йшлося не про фільм. Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років президент США Рональд Рейган побоювався, що Радянський Союз може запустити міжконтинентальні балістичні ракети по Сполучених Штатах. Тому було започатковано Стратегічну оборонну ініціативу, яку називали «Зоряними війнами». Ідея полягала в тому, щоб розробити ракети, здатні знищувати радянські ракети в космосі.

Але як перевірити, чи працюватиме така система? Можна запустити дві ракети в космос і подивитися, чи одна з них перехопить іншу. Але це надто дорого й ризиковано. Потрібно було створити спосіб перевіряти систему ще до реального запуску.

Мені доручили розробити IRSP — проектор інфрачервоної картини (Infrared Scene Projector). По суті, це був відеопроектор, який мав відтворювати умовний «фільм» про ракети, що летять. Камера, встановлена на носі американської ракети, фіксувала б цю картину, а інженери могли перевіряти, як система переслідує ціль.

Звучить просто, але йшлося не про звичайне відео. Ракети використовували теплове наведення, тому зображення потрібно було створювати в інфрачервоному діапазоні. Для цього знадобилася величезна система з лазерними променями та спеціальним екраном, на якому тепловими плямами формувалася потрібна картина.

Розповів Аруну, над чим працював. Він знову подякував мені, я зібрав речі й пішов. Приблизно за тиждень мені зателефонував Йосеф Равів і сказав: «Ми хочемо дати тобі роботу». Я прийшов до дружини й повідомив: «У мене є хороша новина і погана. Хороша — ми отримали роботу. Погана — нам пропонують удвічі меншу зарплату, ніж ми отримуємо в Лос-Анджелесі». Вона відповіла: «Нормально».

Я не міг зрозуміти, як це нормально. У Лос-Анджелесі ми не жили в розкоші. Як можна переїхати до Ізраїлю й виживати на половину попереднього доходу? Але дружина сказала: «Інші ж якось живуть. І ми житимемо».

Скоротити бюджет удвічі виявилося непросто. Якщо погуглити поради щодо економії, першою зазвичай буде рекомендація перестати купувати каву на виніс. Але ми цю стадію давно пройшли. Я мав власну машину в Лос-Анджелесі з 16 років. Там без автомобіля практично неможливо жити. А в Ізраїлі я вже не міг дозволити собі машину, тому їздив на роботу автостопом.

Пам'ятаєте, ми говорили, що Ізраїль — маленька країна? Так от, у перший робочий день мене підвіз сам Йосеф Равів, генеральний директор IBM Israel, на своєму «Роллс-Ройсі». Щоправда, у 1992 році в Ізраїлі «Роллс-Ройсів» не було. Це був Volvo. Але тоді він відчувався приблизно як «Роллс-Ройс» у Лос-Анджелесі. Тож початок був непоганий.

Перші роки в ізраїльських технологічних компаніях

Хайфа чудове місто. Саме в IBM Israel я навчився проектувати чипи, і професійно ця робота була для мене дуже корисною. Але соціально все було набагато складніше. У Хайфі тоді майже не було людей із релігійним способом життя, англомовного середовища теж бракувало. У мене не було родичів, не було звичного кола спілкування. Фактично я почувався самотнім.

Приблизно через рік я сказав дружині: «Я більше не можу. Або повертаюся до Лос-Анджелеса, або ми переїжджаємо кудись іще». Якраз тоді в мого друга був стартап у Єрусалимі. Ми подумали: чудово, у Єрусалимі є англомовні люди, релігійне середовище, друзі. Перед звільненням з IBM мені влаштували невелику прощальну вечірку. Колеги запитали, куди я йду і чим займається компанія, заради якої залишаю IBM.

Я розповів їм про стартап. Вони подивилися на мене й сказали: «Ти йдеш з IBM Israel заради цього? Це ж дурна ідея!» І вони мали рацію. Стартап закрився приблизно за три місяці, я знову залишився без роботи. Але принаймні тепер я був без роботи в Єрусалимі.

Я почав шукати нову посаду й приблизно за два тижні знайшов інший стартап у Герцлії-Пітуах — одному з центрів досліджень і розробок на північ від Тель-Авіва.

Компанія називалася OptiBase. Вона розробляла системи MPEG — технологію, яка стискає та розпаковує відео, яке ми сьогодні дивимося на телефонах. Якби не MPEG, для зберігання фільмів довелося б носити із собою щось розміром із холодильник.

Це були 1993–1994 роки, початок ери MPEG. Ми працювали над одними з перших таких систем. Мені доручили створити першу систему відео на замовлення для літаків.

Якщо ви дивилися фільми під час перельоту, то, можливо, користувалися системою, подібною до тієї, над якою я працював. У 1994 році все було інакше: якщо пасажир хотів подивитися фільм, він чекав, поки стюардеса вставить касету, і дивився те, що обрали для нього, у визначений час. Якщо починалася турбулентність, перегляд узагалі міг перерватися.

Ми створювали перші системи відео на замовлення. Це була чудова робота, але щодня їздити з Єрусалима до Герцлії-Пітуах було справжнім випробуванням. Моє життя складалося з дороги, їжі, сну, роботи і знову дороги. Приблизно через рік я вирішив, що більше так не можу. У той час друг запропонував мені роботу в компанії NDS — News Digital Systems. Вона розташовувалася неподалік Єрусалима й належала медійній корпорації Руперта Мердока News Corporation, до якої входили Fox News, B-Sky-B та інші структури.

Компанія розвивала платне телебачення. Ми розробляли спеціальний чип шифрування, який кодував відео перед трансляцією. Якщо у вашому телевізорі був такий чип, він розшифровував сигнал, і ви могли дивитися платні канали.

У NDS я працював із 1995-го до 2000 року. Перед тим як залишити OptiBase, один із друзів запитав мене, чи викупив я свої опціони. Для тих, хто не стикався з цим поняттям: коли ви влаштовуєтеся в приватну технологічну компанію, вам можуть надати право в майбутньому придбати її акції за заздалегідь визначеною ціною. Це і є опціони. Якщо компанія виходить на біржу, вони можуть стати дуже цінними. Якщо ні — можуть нічого не коштувати.

Коли ви звільняєтеся, зазвичай маєте вирішити, що робити з цими правами: викупити їх або відмовитися від них. Я сказав другові, що в мене немає на це грошей і що ризик надто великий. Він подивився на мене й відповів: «Ти що, з глузду з'їхав? Ми ж інженери! Інженери не розбагатіють лише на зарплаті. Уся суть в опціонах. Не можна залишати їх на столі».

Я погодився, що це хороша порада, але на той момент уже не витримував дороги між Єрусалимом і Герцлією. Грошей на викуп опціонів у мене не було. Тож я відклав цю думку й пішов працювати в NDS.

Крах доткомів і найскладніший період кар'єри

2000 рік був часом, коли інтернет став неймовірно популярним. Усі зрозуміли, що це наступна велика технологічна революція. Почався так званий бум доткомів.

Якщо подивитися на графік NASDAQ, то до 1990-х років він зростав досить спокійно. А наприкінці десятиліття фондовий ринок різко пішов угору. Інвестори були готові вкладати гроші майже в будь-який бізнес, пов'язаний з інтернетом. Можна було продавати зубні щітки, але якщо назвати компанію Toothbrushes.com, здавалося, що ти вже мільйонер. В Ізраїлі це теж було помітно. Майже кожен невеликий офіс перетворювався на черговий інтернет-стартап.

Я подумав: ось він, мій шанс. Треба скористатися порадою друга й піти працювати в стартап, отримати опціони. Звільнився з NDS і приєднався до компанії OnePath. Вона займалася технологією fiber to the home — прокладанням оптоволоконного зв'язку безпосередньо до будинків. Сьогодні це звична річ, але у 2000 році ми намагалися розгортати одні з перших таких систем у світі. Мені доручили розробити мережевий чип.

Компанія запропонувала мені зарплату й опціони. Керівництво пояснило, що має фінансування на рік, а потім планує вийти на фондовий ринок, залучити нові гроші й продовжити роботу. Але наступний рік виявився роком краху доткомів.

Якщо раніше інвестори погоджувалися платити за технологічні компанії величезні суми, то тепер почали ставити запитання: чому двоє хлопців у гаражі, які створили вебсайт, мають оцінку, що в тисячу разів перевищує їхні прибутки? Це не мало сенсу. Інвестори почали продавати акції. Продавали всі. Менш ніж за рік ринок скоротився вдвічі.

Це цікава історія для курсів з економіки, фінансів чи інвестицій. Але пережити її на власному досвіді зовсім не цікаво. Коли ринок падає, компанії закриваються, економіка сповільнюється, а люди втрачають роботу. Саме це сталося зі мною. OnePath закрилася, і я знову залишився без роботи. Цього разу ситуація була значно гіршою. Це було абсолютне дно моєї кар'єри. Я безробітний, мої друзі-інженери теж без роботи, маленькі технологічні компанії збанкрутували, великі скорочують персонал. Усі навколо намагаються зрозуміти, що робити далі.

Тоді мені знадобилася одна ідея з єврейської філософії. Вона походить із Талмуду, збірки єврейських законів, переказів і роздумів про те, як жити. Ця історія пов'язана з рабином Аківою, одним із великих учителів єврейської традиції. Його життя було непростим, але він мав філософський принцип, який допомагав проходити через труднощі. Він звучить так: «Гам зу л'това» — «І це теж на добре».

Це не означає, що все навколо добре. Не означає, що потрібно вдавати, ніби проблем не існує. Йдеться про інше: я лише маленька частина величезної картини, якої не можу побачити повністю. Я не все розумію, але вірю, що є певний сенс. Тому не збираюся зупинятися. Треба зібрати уламки й рухатися далі.

Цьому потрібно вчитися на дрібницях. Наприклад, ідете пляжем, ударили палець на нозі — скажіть собі «Гам зу л'това» й продовжуйте день. Якщо натренуєтеся, то зможете так само реагувати, коли знайдете під двірником автомобіля штраф за паркування на $200.

А потім настане момент, коли ви втратите роботу, усі ваші друзі будуть безробітними, а на вашому утриманні п'ятеро дітей, дружина та іпотека. Тоді ви просто сядете й почнете розсилати резюме. Саме це я й зробив.

Як я потрапив до Mobileye

Зрештою, за довгі тижні мені все ж надійшла пропозиція від великої технологічної компанії в Тель-Авіві. Але відмовився, бо все ще хотів працювати в стартапі й отримати опціони. Я не забув пораду друга. Потім мені запропонували роботу в стартапі в Модіїні. Але компанія займалася інтернет-технологіями, а з інтернетом я вже хотів зав'язати.

Я продовжував шукати. І одного дня друг сказав: «Ти ж колись працював із хлопцем у NDS. Зараз він у стартапі в районі Рамот, неподалік Єрусалима. Компанія займається чимось пов'язаним з автомобілями», — відповів він.

Машини людям потрібні завжди, подумав я. Це звучало значно краще за черговий інтернет-проект. Так я потрапив до маленького автомобільного стартапу, який згодом став Mobileye. Того самого, який Intel придбала за 15,3 мільярда доларів.

І тепер, коли я розповідаю цю історію, мені здається, що принцип «Гам зу л'това» справді працює. Можна втратити роботу, опинитися в складній ситуації, не отримати бажаного результату. Але це не означає, що шлях закінчився. Іноді потрібно просто продовжувати рухатися, навіть якщо поки не розумієш, куди саме він тебе приведе.

Матеріал створений за сприяння та підтримки Посольства Ізраїль в Україні та Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

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