Японія додала ШІ-агента до платформи для 180 тисяч держслужбовців — The Japan Times

Цифрове агентство Японії додало функцію ШІ-агента до генеративної платформи Gennai, доступної приблизно 180 тисячам державних службовців. Агент може автономно виконувати два або більше завдань одночасно за однією вказівкою, повідомляє The Japan Times.

Зокрема, система здатна підготувати протокол наради, узагальнити його та поширити між підрозділами. В агентстві заявили, що це перший у світі випадок, коли державний орган створив середовище для використання ШІ-агентів у такому масштабі.

Автоматизація кількох завдань

Раніше користувачам Gennai потрібно було вводити окремі запити для кожного завдання. Тепер, наприклад, достатньо завантажити аудіозапис наради, щоб ШІ-агент автоматично підготував і переклав протокол без введення додаткового запиту.

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Платформа Gennai має близько 40 застосунків. Вони призначені, зокрема, для спілкування з колегами, підготовки документів і протоколів, перекладу та узагальнення матеріалів, пошуку попередніх парламентських виступів, дослідження законів і нормативних актів, а також розшифрування аудіофайлів.

Бібліотека професійного досвіду

Також платформа має застосунок для обміну знаннями та професійним досвідом між службовцями. Досвідчені працівники зможуть фіксувати, зокрема, підходи до підготовки відповідей міністрів на запитання під час парламентських дебатів — з урахуванням особливостей окремих законодавців, зокрема їхньої уваги до даних.

Ці відомості планують надати працівникам усіх урядових органів і міністерств через систему Gennai Library, яку мають запустити в майбутньому. Міністр цифрової трансформації Тосіхару Фурукава заявив, що складні й вузькоспеціалізовані державні завдання потребують роботи з великою кількістю документів, тому використання ШІ-агентів має скоротити трудові витрати та підвищити якість роботи.

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