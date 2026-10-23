Японія створить команду для моделювання кібератак ШІ — Channel NewsAsia

Японія створить команду для моделювання кібератак за допомогою штучного інтелекту, щоб виявляти вразливості технологічних систем. Рішення оголосили на тлі критичних недоліків у мові програмування PHP, через які цього тижня у світі тимчасово припиняли роботу сайти державних установ і компаній.

Як повідомляє Channel NewsAsia, після розкриття інформації про вразливості було зафіксовано мільйони спроб злому. Оператори сайтів поспіхом встановлювали оновлення безпеки або тимчасово вимикали системи, щоб зменшити ризики.

Призупинення систем у Японії

Японський мобільний оператор SoftBank 23 жовтня повідомив про призупинення системи екстрених сповіщень для користувачів мобільного зв’язку. Під час технічних робіт для усунення вразливості PHP клієнти не отримуватимуть ранніх попереджень про землетруси й цунамі, а також інформації про стихійні лиха та евакуацію.

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Брокерська компанія Nomura, Mitsubishi UFJ Financial Group, авіакомпанія ANA та East Japan Railway тимчасово обмежили частину інтернет-сервісів у межах екстрених заходів. Міністерство фінансів Японії, Національне податкове агентство та Метеорологічне агентство також зупиняли роботу окремих онлайн-послуг.

ШІ для захисту систем

Міністр промисловості Японії Рьосей Аказава заявив, що для успішної атаки достатньо однієї незахищеної точки, тому захисникам потрібно мислити з позиції зловмисника. За його словами, для випередження атак необхідно також застосовувати штучний інтелект.

Генеральна директорка Trend Micro Єва Чен припустила, що японські компанії можуть бути цілями через детальні записи, а мовний бар’єр для зловмисників зменшується завдяки ШІ. Розробники PHP у середу випустили виправлення для вразливостей і закликали користувачів негайно оновити програмне забезпечення.

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