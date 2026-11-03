Інді-розробники переносять релізи через тривалу перевірку ігор у Steam — The Verge

Низка незалежних розробників повідомила про затримки із запуском ігор у Steam через довге очікування схвалення поданих збірок. Зокрема, Studio Daimon відклала запланований на 3 листопада вихід гри Food Devils у ранньому доступі: команда подала збірку 12 жовтня, однак вона все ще очікувала на перевірку.

Затримки запусків

Про перенесення релізу Food Devils у соцмережах повідомив директор гри Альфред Камон. Видавець 2 Left Thumbs у жовтні також заявив, що через тривалу перевірку збірки пропустив запланований запуск Wheel Make It майже на два тижні. За словами видавця, одну з перевірок гра не пройшла через недоступність для керування контролером одного пункту меню.

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Строки перевірки Steam

Як повідомляє The Verge, Valve на сайті для розробників зазначає, що перевірка присутності гри в магазині зазвичай триває від трьох до п’яти робочих днів. Компанія радить надсилати сторінку на перевірку щонайменше за сім робочих днів до запланованої публікації, щоб мати час на можливі зміни.

Водночас зросла кількість ігор, представлених на Steam Next Fest. У жовтневому фестивалі було представлено 7240 ігор — на 65,2% більше, ніж під час фестивалю в червні, за даними How to Market a Game.

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