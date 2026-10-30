Індія вивела на орбіту навігаційний супутник NVS-03 — Space.com

Індія 30 жовтня успішно запустила навігаційний супутник NVS-03 ракетою-носієм GSLV Mark II. Старт відбувся з Космічного центру імені Сатіша Дхавана о 14:21 за східним часом США, або о 18:21 GMT та 23:51 за індійським стандартним часом. Як повідомляє Space.com, приблизно через 30 хвилин після старту Індійська організація космічних досліджень (ISRO) заявила, що супутник виведено на заплановану геоперехідну орбіту.

Третій супутник нового покоління

NVS-03 став третім супутником нового покоління, запущеним для індійської системи Navigation with Indian Constellation, або NavIC. Це регіональний аналог американської GPS, призначений для надання послуг визначення місцезнаходження, навігації та синхронізації часу в Індії й у регіоні приблизно до 1 500 кілометрів за межами країни.

Наразі угруповання NavIC має три повністю працездатні супутники, тоді як для надання таких послуг системі необхідні чотири. Після запуску NVS-03 має пройти етап введення в експлуатацію та перевірки систем.

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Чотирнадцятий старт GSLV Mark II

Цей запуск став 14-м для триступеневої ракети GSLV Mark II заввишки 52 метри. Успішними були 12 із 14 її стартів. Перший запуск GSLV Mark II відбувся у 2010 році. Попередня версія носія, GSLV Mark I, здійснила шість запусків, два з яких завершилися невдачею.

NVS-03 також став четвертим орбітальним запуском з території Індії у 2026 році та третім, проведеним ISRO. Ще один запуск у липні здійснила приватна компанія Skyroot Aerospace, яка, за даними Space.com, тоді стала першою індійською компанією, що успішно досягла орбіти.

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