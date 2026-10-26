Instagram тестує у США формат довгих горизонтальних відео — The Verge

Instagram розпочав у США обмежене тестування Features — нового формату для довгих горизонтальних відео. Платформа також тестує цей формат із деякими авторами у Бразилії, повідомляє The Verge з посиланням на представницю Instagram Меган Баклі.

Поєднання довгих і коротких відео

Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що тривалий відеоформат раніше викликав у нього занепокоєння. За його словами, Instagram має залишатися не лише сервісом для розваг, а й простором для спілкування з друзями, тоді як перегляд довгих відео може зменшувати кількість уподобань і поширень іншого контенту.

Тепер команда прагне зробити короткі та довгі відео взаємодоповнювальними. Моссері порівняв такий підхід із подкастами або комедійними спецвипусками, які можуть існувати як повні відео та як окремі короткі фрагменти.

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Розвиток застосунку для телевізорів

Запуск Features відбувається після появи телевізійного застосунку Instagram наприкінці минулого року. Спочатку це був орієнтований на Reels пілот для пристроїв Amazon Fire TV у США. Згодом застосунок став доступним на Google TV, телевізорах Samsung та Apple TV, а раніше цього року в ньому додали можливість переглядати Stories.

Моссері також обговорив оновлення з авторами Семіром Чаудрі та Коліном Розенблумом. У відео вони показали кілька прикладів того, як довгі ролики відображатимуться у сервісі.

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