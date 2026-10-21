Intel встановила першу велику несучу ферму на фабриці в Огайо — CNBC

Intel встановила першу велику несучу ферму на будівництві фабрики з виробництва мікросхем у Нью-Олбані, штат Огайо, США. Це означає початок наступного етапу робіт на майданчику, де компанія планує звести два підприємства. Про це повідомляє CNBC.

Першу фабрику Intel в Огайо анонсувала у 2022 році. Спочатку компанія очікувала, що вона почне постачати мікросхеми у 2025 році. Тепер Intel орієнтується на завершення будівництва першого об’єкта у 2030 році, а другої фабрики — у 2031-му. У компанії також називали 2030 або 2031 рік цільовим терміном початку роботи першого підприємства.

Великого клієнта ще не оголосили

Керівник Intel Foundry Нага Чандрасекаран заявив, що монтаж конструкції є кроком до розширення передових виробничих потужностей США у сфері напівпровідників. Водночас Intel ще не оголосила про залучення великого зовнішнього клієнта для майбутнього виробництва в Огайо.

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У вересні з’являлися повідомлення про можливу співпрацю Intel із SK Hynix. За цими даними, виробник пам’яті міг би орендувати частину потужностей нового майданчика для випуску мікросхем пам’яті. Обидві компанії не підтвердили таких планів.

Обережніший підхід до розширення

Затримка проєкту в Огайо відображає перегляд планів Intel щодо контрактного виробництва мікросхем після призначення Ліп-Бу Тана генеральним директором у 2025 році. За даними CNBC, стратегія компанії стала обережнішою: Intel вирішила просувати масштабні проєкти будівництва фабрик після появи відповідного попиту з боку клієнтів.

Наприкінці 2025 року Intel розпочала масове виробництво своїх найсучасніших мікросхем за технологією 18A на фабриці в Аризоні. Чандрасекаран також повідомив, що наступне підприємство компанії в цьому штаті має розпочати роботу до кінця 2028 року. Однак Intel поки не залучила великого зовнішнього замовника для випуску чипів 18A в Аризоні та використовує їх для власних процесорів.

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