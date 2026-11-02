Італія попередила про кібератаки на холодові системи магазинів — ANSA English

Національне агентство з кібербезпеки Італії (ACN) оголосило попередження через кібератаки, спрямовані проти операторів систем холодового ланцюга в кількох країнах Європи. Як повідомляє ANSA English, агентство закликало компанії посилити заходи безпеки.

Атаки в кількох країнах

За даними ACN, кібератаки були спрямовані проти операторів у Бельгії, Люксембурзі, Ірландії, Нідерландах, Латвії, Фінляндії та Швеції. У зв’язку з цим агентство звернулося до підприємств великої роздрібної торгівлі, продовольчої логістики, промислового охолодження та технічного обслуговування.

Компаніям рекомендували застосувати заходи безпеки, які раніше запропонували після цифрових інцидентів у кількох мережах супермаркетів Франції.

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Інциденти в Італії

Станом на момент публікації ACN отримало повідомлення про інцидент від компанії з Тоскани, що працює у сфері кейтерингу та громадського харчування. Також агентство виявило атаку на підприємство в Емілії-Романьї, яке виробляє заморожені продукти, хоча офіційного повідомлення від цієї компанії ще не надходило.

Агентство посилило моніторинг через широкий географічний масштаб роботи компаній цього сектору, щоб виявляти можливі подальші атаки.

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